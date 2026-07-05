Украинският бизнесмен излезе от кома в Монако

Вадим Ермолаев, конкубината му и общият им син пострадаха тежко при атентат в Монако на входа на къщата, която обитават.

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Пети дни след покушението в Монако украинският бизнесмен Вадим Ермолаев излезе от комата. Спътницата му обаче остава в критично състояние.

Според изданието Nice-Matin, прогнозата за бизнесмена от Днепър Вадим Ермолаев, който пострада при експлозията в Монако в началото на седмицата, вече е по-оптимистична.

Спътницата му Анна Насобина остава в критично състояние, като опасността за живота ѝ продължава. На Насобина са ампутирани двата крака. По информация на изданието през последните дни на украинката са били извършени масивни кръвопреливания, а лекарите предупреждават, че съществува риск да загуби зрението, слуха и способността си да говори.

13-годишното им дете остава в болница, но животът му е извън опасност.

Правоохранителните органи на Монако са установили самоличността на заподозряната за покушението - 39-годишна украинска гражданка. Тя се издирва.