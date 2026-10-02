Радев изненадващо защити украинската посланичка по казуса "Невзоров"

Премиерът Румен Радев изненадващо защити украинската посланичка Олеся Илашчук по казуса със собственика на КУБ Олег Невзоров. В парламента той каза, че няма установени данни за нейна намеса във вътрешните работи на България, които да са основание за предприемането на дипломатически мерки срещу нея.

При гръмването на скандала около "Баба Алино", украинската корпорация, както и изгонването и последвалата отмяна на заповедта на ДАНС за изгонването на Невзоров, точно Радев и неговите най-близки хора намесиха Илашчук и говориха за някакво нейно политическо влияние по казуса. „Това дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние надявам се да разберем и от показанията на г-н Невзоров”, каза тогава премиерът.

Демерджиев: Има данни за действия на украинския посланик за Олег Невзоров Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров (има се предвид изгонването му от България със заповед на председателя на ДАНС през юли 2025 г. - б. а) и преди нейното оттегляне.

"Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров (има се предвид изгонването му от България със заповед на председателя на ДАНС през юли 2025 г. - б.а) и преди нейното оттегляне", обяви в началото на юни т.г. и вътрешният министър Иван Демерджиев.

Направени бяха и внушения как е имало среща на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Илашчук по темата, след което се стигнало до отмяна на заповедта.

Украинският посланик нарече фейк новини внушенията за своя намеса, както и че Невзоров се крие в посолството. Тя заяви, че посолството не коментира фалшиви слухове и стриктно спазва Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Сега обаче Радев защити Илашчук. Повод за защитата стана въпрос от депутата от "Възраждане" Коста Стоянов за действията на украинската посланичка по случая с незаконно построеното селище в местността "Баба Алино" край Варна.

"Обявяването на персона нон грата е драстична мярка и тя трябва да се основава на ясни, безспорни факти и установени обстоятелства. Към момента такива данни няма", каза Радев.

Невзоров се разприказвал пред МВР за висши протекции И днес украинският инвеститор в Баба Алино Олег Невзоров е централна фигура в темата. Във Варна прокурори потвърдиха, че е разпитван като свидетел, а в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев директно каза, че се е разприказвал за висши протекции.

Премиерът уточни, че единственото документално установено към момента е вербална нота на украинската посланичка до българските институции с искане за информация за украински гражданин, спрямо когото е била наложена принудителна административна мярка. "Това е документалното, което е известно, и мога да ви кажа, че по Виенската конвенция за дипломатическата служба това е нормална функция на всеки един дипломатически представител - да търси, да иска информация за гражданите на своята страна, които пребивават в съответната държава. Няма към момента други данни и основания, с които да бъде пристъпено към мярката, за която вие споменавате", каза Радев в пленарната зала.

Оказа се, че Радев още не знае защо е отменена заповедта на ДАНС за изгонването на Невзоров. Нещо, което е твърде странно, като се има предвид, че премиерът направи всичко възможно да махне предишния шеф на ДАНС Деньо Денев и да сложи начело на служба не един, а двама свои приближени, единият от които е председателят на ДАНС Пламен Тончев. Радев определи като сериозен въпрос обстоятелствата около отменена заповед на ДАНС за екстрадицията на Олег Невзоров по случая "Баба Алино". Тя е била издадена от тогавашния изпълняващ функциите председател на агенцията Деньо Денев, а около десет дни по-късно е отменена без съдебно решение. Олег Невзоров е бил разпитан от българската прокуратура като свидетел. Радев очаква прокуратурата и службите да продължат работата по случая и да изяснят обстоятелствата около отменената заповед на ДАНС.