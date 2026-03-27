Тръмп удължи ултиматума към Иран до 6 април

Днес, 07:41
Доналд Тръмп твърди, че преговорите с Иран вървят добре
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп твърди, че преговорите с Иран вървят добре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че удължава ултиматума към Иран да деблокира морския трафик в Ормузкия проток до 6 април, предадоха световните агенции. 

Тръмп заяви освен това, че ще разпореди спиране на ударите до 6 април по енергийните обекти на Иран. Президентът на САЩ поясни, че под ирански енергийни обекти има предвид електрическите централи на Иран.

Той каза, че прави това по искане на иранското правителство.

Ултиматумът ще изтече в 20 ч. източноамериканско време на 6 април, каза още Тръмп.

"Дискусиите продължават и противно на онова, което казват лъжливите медии, те протичат много добре", каза още Тръмп.

Миналата събота републиканският президент даде първо ултиматум на Иран да отвори протока до 48 часа, защото в противен случай електрическите централи на страната ще бъдат взети на прицел. В понеделник обаче изненадващо той заговори за добри и плодотворни преговори с Техеран и обяви нов срок - от пет дни този път - преди потенциални удари срещу енергийната инфраструктура на Иран, припомнят агенциите.

