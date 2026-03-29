Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иранци хакнаха пощата на шефа на ФБР

Днес, 18:01
Каш Пател
Проирански хакери обнародваха видео, предполагаемо на директора на ФБР Каш Пател, на което той танцува индийски танц в домашна атмосфера. Съобщава се, че акаунтът на Пател в Gmail е бил хакнат преди няколко дни, след което в мрежата са попаднали файлове от Google диска. Кашяп „Каш“ Пател е роден през 1980 г. в Гардън Сити, щата Ню Йорк, в семейство на имигранти от гуджаратската общност в Източна Африка, които са се преселили в САЩ през Канада. 

В Министерството на правосъдието на САЩ потвърдиха факта на взлома и заявиха, че публикуваните материали са автентични.

Атаката срещу мейла на Пател е дело на проиранската хакерска група Handala Hack Team, която на 27 март 2026 г. обяви и публикува материали от личния му Gmail акаунт.

Хакерите публикуваха лични фотографии на Пател (от преди да стане директор на ФБР) — на някои от тях той пуши пури, гримасничи, позира с бутилка ром, стои до коли с кубински номера и др. Пубикувани са фрагменти от негово старо CV, повече от 300 имейла (лична и работна кореспонденция) от периода 2010–2019 г., архивирани файлове от Google Drive (zip файл с около 800 MB данни).

В хакнатата информация няма официалната служебна поща на ФБР. Повечето материали са стари (от преди 10–15 години) и не съдържат текущи секретни данни на ФБР.

Групата Handala заяви, че атаката е отмъщение за изземването на техни домейни от страна на ФБР и затова, че американците са обявили награда от 10 милиона долара за информация за ръководителите на групата.

Представители на министерството на правосъдието на САЩ заявиха, че публикуваните материали „изглеждат автентични“. ФБР подчерта, че са взети всички мерки за ограничаване на рисковете.

Каш Пател танцува
стопкадър Каш Пател танцува
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Каш Пател, Иран

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?