САЩ стоварват нови елитни части край Персийския залив

Въпреки решението на американския президент Доналд Тръмп да обяви 5-дневно примирие, към Персийския залив продължават да се придвижват елитни бойни части, което подсказва, че САЩ не са изоставили напълно идеята да предприемат и сухопътен десант на територията на Иран.

Ето някои от американските военни части, които са в близост до района на бойните действия.

Там е 160-ти авиополк за специални операции, известен като „Night Stalkers“ (Нощни ловци) - елитното авиационно подразделение на Сухопътните войски на САЩ, специализирано в поддръжка на специалните сили. Основната им задача е да доставят бойци, оборудване или огън навсякъде по света. Те не използват стандартни хеликоптери, а силно модифицирани версии, пригодени за техните нужди като MH-6/AH-6 Little Bird, MH-60M Black Hawk и MH-47G Chinook. Те са известни от Битката в Могадишу (1993), описана във филма и книгата „Блек Хоук Даун“.

В района пристига 75-ти полк „Рейнджър“ (75th Ranger Regiment) - най-елитната лека пехотна част на Сухопътните войски на САЩ, която е част от Командването за специални операции (USASOC). За разлика от малките екипи на „Зелените барети“ или Navy SEALs, Рейнджърите действат в по-големи формации. Те са тези, които ще превземат летища, ще атакуват укрепени обекти, ще действат дълбоко в тела на врага.

В района се дислоцира и 1-ви оперативен отряд на Специалните сили – „Делта“ (1st SFOD-D), по-известен просто като Delta Force, най-елитната и секретна контратерористична част на Сухопътните войски на САЩ. "Делта" са тези, които освобождават заложници или залавят високопоставени цели.

В района на Залива се предислоцират 1-ва група специални сили (1st SFG) – „Тихоокеанските експерти“ и 5-та група специални сили (5th SFG) – „Легионът“. Двете са част от т.нар. "Зелени барети". Първа група е азиатска, а 5-а действа в Близкия изток.

Предислоцират се и U.S. Navy SEALs – „Морските тюлени“, всъщност името им е акроним от SEa, Air and Land. Те се специализират в мълниеносни рейдове. Преминават през най-тежкото базово обучение в света, включващо прочутата „Адска седмица“

Смята се, че Тръмп се опитва да договори мир, но се готви за сухопътна операция при провал на преговорите. Цел може да бъдат острови в или близо до Ормузкия проток — малки, но стратегически важни острови, които Иран използва за контрол над морските търговски пътища. Специалните сили на САЩ биха могли бързо да ги превземат, за да отворят отново коридора.

Цел може да бъде остров Харг — основният терминал на Иран за износ на петрол. Превземането или унищожаването му би нанесло сериозен удар върху приходите на Иран от петрол. Цел могат да бъдат ирански ядрени съоръжения или други обекти с висока стойност — възможни нападения за унищожаване на запасите от обогатен уран или свързаната с тях инфраструктура.

