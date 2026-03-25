Иран отхвърли мирния план от 15 точки на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е изпратил мирен план на Иран и изрази предпазлив оптимизъм относно края на продължаващите почти месец военни действия. Техеран първоначално даде потенциален знак за деескалация, като обяви, че ще позволи на „невраждебни“ кораби да преминават през ключовата артерия за петролни доставки - Ормузкия проток, но след това официално отхвърли предложението на САЩ.

Тръмп, чийто изявления през последните дни варираха рязко от обещания за масирани атаки срещу Иран до обявяване на войната за практически приключила, заяви, че САЩ „в момента водят преговори“ с Иран, което така и не е потвърдено официално от иранската страна.

„Вчера те направиха нещо, което всъщност беше невероятно. Дадоха ни подарък и той пристигна днес. И беше много голям подарък на стойност огромна сума пари - каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. - Това означаваше едно нещо за мен – имаме работа с правилните хора.“

Президентът не даде разяснения за "подаръка", но каза, че е свързан с Ормузкия проток.

Малко по-късно, в съобщение на Международната морска организация Иран даде гаранции за безопасно преминаване на „невраждебни кораби“ през пролива. Този ход дойде като продължение на анонсите на Техеран от последните дни, че няма лоши намерения към кораби от приятелски настроени държави.

Какво е предложението на САЩ?

По-рано Тръмп заплаши да „унищожи“ електроцентралите на Иран, ако до понеделник вечер не бъде отворен проливът. Преди отварянето на американските пазари в понеделник обаче той внезапно удължи този срок с 5 дни, позовавайки се на дипломатически напредък.

Президентът обяви, че в плана „всичко започва с това, че те не могат да имат ядрено оръжие“. Вестник „Ню Йорк Таймс“, цитирайки неназовани официални лица, пък съобщи, че САЩ са изпратили 15-точковия план на Иран чрез Пакистан. А по-късно днес Пакистан, който вече предложи посредничество при преговорите, обяви, че предложението е било предадено на иранските власти.

Все още не е обявено какво точно съдържа планът, но вече има някои податки. Израелският Канал 12 съобщи, че Тръмп предлага едномесечно прекратяване на огъня, по време на което страните ще обсъдят предложение, включващо предаване от страна на Иран на обогатения уран и забрана за по-нататъшно обогатяване. Друго условие е Техеран да осигури безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток.

Срещу това ще бъдат вдигнати всички санкции, наложени под различни форми в последните години срещу Иран. Техеран също така ще получи и помощ за разработването на гражданска ядрена енергия в Бушер, ключов обект, който датира отпреди ислямската революция от 1979 г. Сред предложенията най-вероятно е и такова, което би запазило съществуването на ислямска република като държавно управление.

Турция също може да е посредник при преговори

Висш ирански чиновник е потвърдил пред агенция "Ройтерс", че Пакистан е предал 15-точковия план на САЩ, като същевременно е добавил, че Тyрция също може да е място да преговори.

Това се счита за един от редките признаци, че Техеран може да обмисли дипломатически предложения, въпреки публичните изказвания, че не се водят преговори и че няма да сключи сделка с администрацията на Тръмп. Иранският източник обаче също не разкрива подробности за плана.

Същевременно Харун Армаган, високопоставен член на управляващата партия в Турция, потвърди, че Анкара също „играе роля в предаването на съобщения“ между Иран и САЩ.

Иран обяви, че отхвърля плана и излезе с контрапредложение

Но досега няма публично признание от Иран, че е готов да преговаря. Нещо повече - говорителят на иранското външно министерство, Есмаил Бегаеи, появявайки се по телевизията в Индия, отбеляза, че ядрените преговори вече са били в ход, когато Тръмп е нападнал Иран и нарече този ход „предателство на дипломацията“, доказващо, че по-нататъшните преговори са безсмислени.

Няма „никакви преговори или преговори между Иран и САЩ - каза той. - Никой не може да се довери на дипломацията на САЩ. Нашата позиция е ясна по отношение на твърденията им. В момента нашите смели военни са фокусирани върху защитата на територията и суверенитета на Иран срещу тази брутална и незаконна война.“

Часове по-късно, пред иранската държавна Press TV държавен служител обяви, че планът е видян и е отхвърлен.

"Иран ще сложи край на войната, когато реши да го направи и когато собствените му условия бъдат изпълнени“, заяви той и подчерта, че Техеран е решен да продължи отбраната да нанесе "тежки удари“ на врага, докато исканията му не бъдат изпълнени".

Според него САЩ дават "прекомерни“ и откъснати от реалността предложения. Според Иран най-новото предложение, "което е предадено чрез приятелски настроен регионален посредник", е тактика за засилване на напрежението, затова онговорът е отрицателен.

Посочени са и пет конкретни условия, при които Иран би се съгласил да сложи край на войната:



>> Пълно прекратяване на "агресията и убийствата“ от страна на врага;

>> Създаване на конкретни механизми, които да гарантират, че войната няма да бъде наложена отново на Ислямската република;

>> Гарантирано и ясно определено изплащане на военни щети и репарации;

>> Приключване на войната по всички фронтове и за всички групи на съпротивата, участващи в региона;

>> Суверенитетът на Иран над Ормузкия проток е и трябва да остане естествено и законно право на Иран, като гаранция за изпълнението на ангажиментите на другата страна.