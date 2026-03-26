Американският десант на остров Харг може да започне скоро

Днес, 08:18
Остров Харг
"Най-малко трима републиканци от Конгреса – сред които председателите на комисиите по въоръжените сили на Камарата на представителите и Сената – дават ясни знаци, че се планира наземна операция в Иран и че тя вероятно ще започне скоро", пише журналистът от The Wall Street Journal Алекс Уорд. 
“Въз основа на някои разузнавателни данни враговете на Иран се готвят за окупация на един от иранските острови с подкрепата на една от страните в региона. Нашите сили проследяват всички движения на врага и ако те предприемат дори и една стъпка, ще нанесем безмилостни удари по цялата критична инфраструктура на тази регионална страна“ заяви пък говорителят на иранския парламент Галибаф - човекът, с който американците искаха да преговарят.

Смята се, че атаката вероятно ще започне след като изтече 5-дневното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп в понеделник. Въпреки примирието, САЩ придвижиха спецчасти, които могат да извършат десант на петролния остров Харг или остров Кешм, от който Иран контролира Ормузкия проток.

 

