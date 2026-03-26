С фалшиви новини Иран взима предимство в онлайн войната

Иранският режим е започнал и провежда силна онлайн кампания за влияние, използвайки генерирани от изкуствен интелект (ИИ) снимки, видеоклипове и мемета, за да всее объркване относно войната в Близкия изток. Основната цел е да се засили антивоенното настроение в САЩ и да се окаже натиск върху президента Тръмп да прекрати конфликта.

Самият Тръмп обяви на 28 февруари с видеоклип в социалните медии, че САЩ и Израел за започнали удари срещу Иран, които прераснаха във война, обхванала Близкия изток. Но с това започна и онлайн информационна война, доминирана от използването на генерирано от ИИ съдържание за разпространение на фалшиви новини за конфликта.

Проучване на университета "Клемсън" в Южна Каролина установи, че в рамките на 24 часа след атаките на САЩ и Израел срещу Иран, десетки акаунти в социалните медии, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, са започнали да публикуват иранска пропаганда за войната. А някои от тях са достигнали до аудитория от милиони.

Сред най-широко гледаното съдържание са генерирани от ИИ видеоклипове, подиграващи се с Тръмп. Те са стилизирани така, че да препращат към западни медийни продукти, включително филмите LEGO и сериала Телетъбис, като твърдят, че показват опустошенията, причинени от иранските удари върху Израел и държавите от Персийския залив.

The Guardian's meaningful cartoon about Trump's imaginary negotiation with Iran pic.twitter.com/Jmj6Xjbn0K — Megatron (@Megatron_ron) 25 март 2026 г.

„Пропагандата включва мемета и карикатури, които не са предназначени да бъдат възприемани като реални, но са много добри в разпространението на политически послания - коментира Дарън Линвил, автор на изследването и съдиректор на Центъра за медийна криминалистика в "Клемсън". - Дийпфейковете изобразяват версия на реалността, която изглежда истинска и често представя Иран като по-успешен в конфликта. Споделят се широко сред общности, които са критични към войната и жадни за тези послания.“

Целта е политическо разделение

Анализираните в проучването на "Клемсън" истории са били използвани преди за ирански операции за влияние, „предназначени да експлоатират регионални разломни линии за насърчаване на интересите на иранския режим“ на Запад чрез публикуване на „политически разделящо“ съдържание, като например критики към неотдавнашните репресии срещу имиграцията в САЩ.

Бързото преминаване към публикуване на военна пропаганда в платформи, включително X, "Инстаграм", Bluesky, сочи, че Иран светкавично е преразгледал стратегията си в социалните медии, когато е започнала войната със САЩ и Израел. С изострянето на конфликта през последния месец, Иран разчита както на държавни медии, така и на свои посредници, за да прокара онлайн посланието си като форма на асиметрична война с цел да насочи вниманието си към американската аудитория.

„Иранският режим иска да направи конфликта възможно най-болезнен за САЩ и Израел и ако успее да се насочи към разрушаване на подкрепата, която имат Тръмп и Нетаняху, това в крайна сметка може да съкрати войната“, смята Линвил.

В САЩ има плодородна почва за послания, критикуващи военната намеса в Близкия изток.

Проучване на Ipsos от средата на март установи, че общественото мнение в САЩ е „категорично“ против войната в Иран, като 58% са против военните удари на САЩ, а 78% - против идеята за американски бойни действия на място.

В някои случаи на иранския режим дори не му е необходимо да създава оригинално или фалшиво съдържание, за да разпространява посланието си. Пример за това са клипове от интервюто на бившия шеф на Националния център за борба с тероризма на САЩ Джо Кент, който подаде оставка в знак на несъгласие с войната, бяха широко разпространени онлайн от иранските държавни медии.

Купища лъжи около в зрънце истина

По-специално видеоклиповете с изкуствен интелект „се разпространяват бързо и се свързват с емоции, които хората вече изживяват - обяснява Тине Мънк, старши преподавател по криминология в университета "Нотингам Трент" и специалист по дигитална война. - Те създават много шум, дори когато са очевидно фалшиви, защото е лесно да се комуникират сложни идеи чрез визуално разказване на истории, използвайки тези споделени културни препратки“.

Същевременно много от снимките и видеоклиповете, които набират популярност онлайн, целят да покажат събития на място, от което е по-трудно да се идентифицират като фалшиви.

Анализаторът на информационната война Тал Хагин е следил тези процеси в X – платформа, на която дезинформацията за войната е широко разпространена. Има стотици примери за видеоклипове и изображения, показващи ирански атаки срещу Израел, които са или стари, или са от атаки срещу други държави, или са генерирани от изкуствен интелект.

Mis/Disinformation Thread - Iran/US & Israel 2026



This thread is for you to be aware of what reports/photos/videos are verified Fake News (with sources).



1. This shows an Iranian MIG-29, not a US or Israeli fighter jet. (Source: https://t.co/iRWxayZ9rg) pic.twitter.com/HIJqvT97rm — Tal Hagin (@talhagin) 28 февруари 2026 г.

„На 28 февруари в Тел Авив, например, имаше стачка и видеоклиповете и снимките от тази стачка се използват всеки ден, за да се изобразят уж нови стачки - дава пример Хегин. - Стратегията е ефективна, защото първоначалната атака наистина е станала. След това те влагат тонове лъжи в това зрънце истина, така че хората вече не знаят каква всъщност е истината.“

"Същевременно платформите на социалните медии не изпълняват ангажиментите си за етикетиране на съдържание и премахването му, ако е доказуемо невярно - казва Мелани Смит, експерт по информационни операции в Института за стратегически диалог. - Виждаме как съдържанието получава милиони гледания, преди да се докаже, че е с изкуствен интелект и да се етикетира като такова.“

Информационното бойно поле

Конфликтът в Близкия изток не е първият път, когато вирусни видеоклипове и мемета се използват като оръжие във войната – те са установена форма на украинската съпротива срещу руската дезинформация. Но използването на изкуствен интелект за генериране на военна пропаганда е ново развитие.

„Този ​​конфликт е първият път, когато наистина виждаме ИИ генерирано съдържание да се използва много целенасочено, за да сее хаос и объркване около това, което всъщност се случва на място“, каза Смит.

Към объркването се добавят и правилата за цензура, които ограничават потока от информация както от Израел, така и от Иран. В Израел, цензурата по време на войната е забранисподелянето на информация, считана за чувствителна, като например местоположението на ракети прехващачи. А Иран наложи пълно спиране на интернет връзката, което прави изключително трудно за външни лица да разберат какво се случва на място.

Резултатът е „голяма информационна празнота, която може да бъде запълнена много бързо със синтетично съдържание, пропагандни наративи и като цяло хаотична информация“, според Смит.

Иран обаче набира голяма скорост на това информационно бойно поле. Според Мънк, "това е по-широка военна стратегия, при която Иран не винаги може да доминира военно, така че е фокусиран върху формирането на възприятията, за да създаде съмнение и несигурност.“

Доналд Тръмп вече директно обвини Иран, че използва ИИ генерирани „фалшиви новини“ като „оръжие за дезинформация“. Същевременно Белият дом сподели свое собствено, силно критикувано ИИ видео, комбиниращо реални кадри от удари в Иран с клипове от екшън филми и видеоигри.

„Иран е постигнал доста успех, със сигурност по-голям успех от САЩ и Израел, в достигането до широка аудитория и спечелването на по-голяма подкрепа, отколкото би могъл да получи в противен случай“, заключава Линвил.