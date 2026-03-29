Нова вълна от протести "No Kings" заля САЩ

Демонстранти, осъждащи агресивните усилия за депортация на американския президент Доналд Тръмп, войната в Иран и други негови политики, излязоха по улиците на градовете в цялата страна в третия кръг от митингите „Без крале“ (No Kings).

Проведени бяха 3200 събития във всички 50 щата. Поне 8 млн. души са се включили според организаторите в протестите вчера в САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Големи митинги се проведоха в Ню Йорк, Далас, Филаделфия и Вашингтон, но две трети от събитията „Без крале“ се състояха извън големите градове, съобщиха още организаторите.

В Минесота, която се превърна в гореща точка заради мерките на Тръмп срещу нелегалната имиграция, се проведе мащабен митинг пред щатския Капитолий в Сейнт Пол. Мнозина издигнаха плакати с портретите на Рене Гуд и Алекс Прети – американски граждани, застреляни от федерални имиграционни служители в Минеаполис по-рано тази година. Губернаторът на Минесота Тим Уолц, кандидат за вицепрезидент на демократите през 2024 г., заяви пред тълпата, че техният отпор срещу Тръмп и неговите политики ги прави „сърцето и душата“ на всичко добро в САЩ.

„Наричат ни радикали“, каза Уолц. „Прав сте, по дяволите, радикализирани сме – радикализирани от състрадание, от благоприличие, от надлежния съдебен процес, от демокрацията и сме радикализирани да направим всичко възможно, за да се противопоставим на авторитаризма.“

Американският сенатор Бърни Сандърс от Върмонт също направи обръщение на събитието в Минесота. Музикантът Брус Спрингстийн изпълни песента си „Streets of Minneapolis“ – балада, критикуваща имиграционните мерки на Тръмп и оплакваща смъртта на Гуд и Прети.

Националният комитет на Републиканската партия в Конгреса разкритикува демократите за подкрепата им към митингите, наричайки ги „митинги на омразата към Америка“, където се дава трибуна на „най-насилствените и безумни фантазии на крайната левица“.

В Ню Йорк полицията оцени присъстващите на десетки хиляди, изпълнили над 10 преки в центъра на Манхатън. Актьорът Робърт Де Ниро заяви, че никой президент преди Тръмп не е представлявал „толкова голяма екзистенциална заплаха за нашите свободи и сигурност“.

В Далас хиляди присъстваха на събитие, белязано от сблъсъци между демонстрантите от „Без крале“ и групи за контрапротест, включително една, водена от Енрике Тарио, бившият лидер на крайнодясната организация „Proud Boys“. Наложиха се няколко ареста след кратки сбивания.

В Лос Анджелис Министерството на вътрешната сигурност на САЩ съобщи, че двама души са арестувани за нападение над федерални служители на реда, след като 1000 „метежници“ обградили федерална сграда. Беше съобщено, че двама полицаи са били ударени с циментови блокове. Федералните власти използваха сълзотворен газ, след като предмети бяха хвърляни през оградата на местен затвор.