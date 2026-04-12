Преговорите между Иран и САЩ се провалиха

Двете делегации напуснаха Исламабад

12 Апр. 2026Обновена
Джей Ди Ванс и премиерът на Пакистан Мохамад Шахбаз Шариф
Иран и САЩ не постигнаха споразумение за прекратяване на войната по време на преговорите в Пакистан. Двете делегации напуснаха Исламабад. 

Те преговаряха в хотел "Серена" в Исламабад до 2 часа през нощта, след което се появиха съобщения, че разговорите вероятно ще продължат сутринта, но това няма да стане - вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отлетя от Исламабад. Същото направи и иранската делегация, водена от шефа на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

"Проведохме редица конкретни дискусии с иранците. Това е добрата новина. Лошата новина е, че не постигнахме споразумение, и мисля, че това е лоша новина за Иран в много по-голяма степен, отколкото за САЩ. Връщаме се в Съединените щати, без да сме постигнали споразумение", заяви Джей Ди Ванс. 

"Ние много ясно обозначихме нашите „червени линии“ – по кои въпроси сме готови да им отстъпим, а по кои – не. И ние дадохме това да се разбере толкова ясно, колкото беше възможно. Но те решиха да не приемат нашите условия", допълни вицепрезидентът на САЩ.

"Техеран не пожела да поеме ангажимент да се откаже от опитите си да разработи или по какъвто и да е друг начин да придобие ядрено оръжие", подчерта Джей Ди Ванс

От Техеран отговориха, че Вашингтон се опитва да постигне чрез преговори това, което „не е успял да постигне чрез война“, и отхвърлиха исканията относно обогатяването на уран и Ормузкия пролив. Иран и САЩ са постигнали съгласие по редица въпроси, но по 2–3 важни теми мненията им се разминават, съобщава външното министерство на Ислямската република.

В репортаж на иранската държавна телевизия се посочва, че „прекалените изисквания“ на Съединените щати са били пречка за постигането на споразумение. В репортажа се посочва, че основните спорни въпроси са били отварянето на Ормузкия проток, правата на Иран да обогатява уран и „други въпроси“. „Въпреки различните творчески подходи на иранския екип, прекалените и неразумни изисквания на американците попречиха на напредъка в преговорите“, се посочва в репортажа на държавната телевизия.

Въпреки това иранските власти допускат преговорите да продължат под някаква форма.

Посредниците от Пакистан пък разчитат, че всички страни в конфликта в Близкия Изток ще продължат да спазват примирието, съобщи пакистанското външно министерство.

Доналд Тръмп публикува в профила си в социалните мрежи линк към статия, в която се твърди, че един от козовете на президента може да бъде морска блокада на иранското крайбрежие 

Тръмп гледаше на живо мачове от UFC по време на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан - той посети турнира във Флорида и стисна ръката на Джо Роган, който по-рано беше критикувал действията му в Иран.

Президентът заяви, че му е „безразлично“ какъв ще бъде изходът от преговорите, тъй като САЩ ще спечелят във всеки случай.

