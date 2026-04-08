EPA/BGNES Доналд Тръмп жестикулира на пресконференция за Иран в Белия Дом

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Доналд Тръмп обеща да премахне санкциите срещу Иран и заплаши страните, доставящи оръжие на Техеран, с 50% мита.

САЩ възнамеряват да си сътрудничат тясно с Иран, където е настъпила „продуктивна смяна на режима“, заяви американският президент Доналд Тръмп след обявяването на двуседмично примирие във войната.

„Водим и ще водим преговори с Иран за смекчаване на тарифите и санкциите“, написа ръководителят на Белия дом в социалната си мрежа Truth Social.

В същото време той подчерта, че Техеран ще се откаже от обогатяването на уран, а САЩ „ще изкопаят и премахнат целия ядрен ‘прах’, останал в резултат от разрушаването на ядрените обекти на Иран“ в офанзивата през юни 2025 г.

Също така Тръмп отправи заплаха към съюзниците на Ислямската република, които решат да окажат военна помощ на Техеран.

„Страна, която доставя на Иран оръжие, ще бъде незабавно обложена с мито от 50% върху всички стоки, продавани в Съединените американски щати, считано от днес. Няма да има никакви изключения или облекчения!“, отбеляза той.

По думите му Техеран е изпратил на Вашингтон предложение от десет точки, което той е определил като „работна основа“ за преговори.

Снощи иранската държавна телевизия разпространи 10-те точки, които предлага Иран:

Пълно прекратяване на войната в Ирак, Ливан и Йемен.

Пълно и постоянно прекратяване на войната срещу Иран без времеви ограничения.

Прекратяване на всички конфликти в целия регион.

Отваряне на Ормузкия проток.

Установяване на протокол и условия за гарантиране на свободата и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.

Пълно изплащане на компенсации на Иран за разходите по възстановяването.

Пълна ангажираност за премахване на санкциите срещу Иран.

Разблокиране на иранските парични средства и замразените активи, задържани от Съединените щати.

Иран поема пълен ангажимент да не се стреми към притежание на каквото и да е ядрено оръжие.

Незабавно прекратяване на огъня влиза в сила на всички фронтове веднага след одобрението на тези условия.

Висшият съвет за национална сигурност на Иран в свое изявление изброява и редица допълнителни условия, за които се твърди, че САЩ са приели:

Гаранция да не се повтаря „агресия“ срещу Иран.

Продължаване на контрола на Иран върху Ормузкия проток.

Приемане на обогатяването на уран.

Премахване на всички санкции - както първични, така и вторични.

Прекратяване действието на всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на Международната агенция за атомна енергия.

Изтегляне на американските войски от региона.

Прекратяване на бойните действия на всички фронтове, включително срещу „ислямската съпротива в Ливан“.

Преговорите между САЩ и Иран ще се проведат в столицата на Пакистан - Исламабад; според изявлението на Съвета за тях е предвиден срок не по-дълъг от 15 дни.

Очаква се преговорите да започнат в петък, 10 април.

Израел в рамките на една минута нанесе удари по 100 обекта в Ливан,

включително Бейрут, като определи атаката като най-голямата от началото на войната.

Израелските военни заявиха, че са поразили над 100 командни центъра и военни обекти на "Хизбула" в Бейрут, долината Бекаа в източен Ливан и в южната част на страната, съобщава Reuters. По данни на военните, повечето цели са се намирали в населени цивилни райони.

В ударите са участвали 50 изтребителя. Съобщава се, че в рамките на една минута по 100 командни центъра и военни обекта са били изстреляни 160 боеприпаса.

От министерството на здравеопазването на Ливан съобщиха, че в резултат на ударите десетки хора са загинали, а стотици са били ранени. Очевидци в Бейрут и в южната част на страната заявяват, че не са получили предварителни предупреждения, каквито израелската армия обикновено е издавала преди.

Представител на ЦАХАЛ, подполковник Надав Шошани, по-късно обясни пред журналисти, че издаването на предупреждения не винаги е възможно при провеждането на целеви ликвидации.