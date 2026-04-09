Чешкият президент критикува остро Тръмп заради НАТО

Сега Тръмп направи за подкопаването на доверието в Алианса повече, отколкото Путин за много години, каза Петър Павел

09 Апр. 2026Обновена
Петър Павел
Петър Павел

През последните седмици Тръмп направи за подкопаването на доверието в НАТО повече, отколкото Путин за много години. Това заявление президентът на Чехия Петър Павел направи на събитие, организирано от изданието Seznam Zprávy. Цитати са публикувани и от The Guardian.

„Щом започнем да се съмняваме в Алианса като в единно, сплотено образувание, готово да действа заедно и много решително, тогава, разбира се, неговата роля ще бъде загубена“, предупреди той.

Павел смята, че президентът на САЩ Доналд Тръмп пропуска факта, че НАТО е отбранителен съюз, а „не съюз, който автоматично ще помага във войни, водени извън неговите рамки“.

Той също така заяви, че европейските съюзници не са били предварително информирани за операцията срещу Иран, на практика никой дори не е поискал от тях сътрудничество, и едва когато войната започнала да се развива „вероятно в неочаквана посока“, Тръмп заявил, че европейците трябва да се погрижат за безопасното корабоплаване в Ормузкия проток. Павел определи това като несправедливо.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес заяви, че страните членки правят всичко, което американският президент е поискал за засилване на военния алианс, дори някои първоначално да са били “малко бавни“ в предоставянето на подкрепа на САЩ на фона на войната им с Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

“Когато дойде времето за осигуряване на логистична и друга помощ, от която САЩ се нуждаеха в Иран, някои съюзници бяха малко бавни, меко казано. Честно казано, те бяха и малко изненадани. За да запази елемента на изненада за първоначалните удари, президентът Тръмп реши да не информира съюзниците предварително“, каза Рюте по време на изказване във Вашингтон.

“Но това, което виждаме, поглеждайки Европа сега, е, че съюзниците осигуряват голяма подкрепа”, добави той. “Почти без изключение, съюзниците правят всичко, което САЩ поискаха. Те чуха и отговориха на исканията на президента Тръмп”, каза още Рюте.

Генералният секретар на НАТО направи този коментар след срещата си Тръмп снощи.

 

 

 

 

