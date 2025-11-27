Световните енергийни играчи "гласуват" за природния газ

През 2025 г. инвестиционният климат в енергийния сектор претърпя голяма промяна - инвеститорите се завръщат към природния газ след години на екологични ограничения и регулаторна несигурност. Тази промяна отразява осъзнаването, че природният газ е критично важен компонент от глобалната енергийна сигурност и икономическа стабилност, сочи анализ на Discovery Alert.

Пазарите сочат привлекателни възможности за инвестиции - фючърсите на природния газ се търгуват на цена от около 4,56 долара за MMBtu към ноември 2025 г. Възстановеното доверие на инвестиционната общност в природния газ се дължи на техническите му предимства пред алтернативите. Природният газ гори значително по-чисто от въглищата, осигурява надеждно производство на електроенергия за базово натоварване и като количество може да задоволи нуждите от електроенергия на все по-дигитализиращата се икономика, движена от изкуствен интелект и разширяване на центровете за данни.

Големите играчи

Shell определя втечнения природен газ (ВПГ) като основен стратегически фокус за следващото десетилетие. Това отразява увереността в устойчивия растеж на глобалното търсене на ВПГ, особено от азиатските пазари, които търсят енергийна сигурност и намаляване на емисиите в сравнение с производството на ток от въглища.

BP също радикално променя прогнозите си за енергийния пазар, като удължава срока за пиковото търсене на петрол с пет години и разширява капацитета за производство на природен газ. Тази стратегическа реорганизация отразява разбирането, че търсенето на въглеводороди ще е по-продължително от предварителните очаквания. Компанията вече залага на инициативи за растеж както в производството на петрол, така и в производството на газ, който има уникална роля като преходно гориво и дългосрочен енергиен източник.

TotalEnergies отмени форсмажорното положение по своя мащабен проект за ВПГ в Мозамбик, въпреки продължаващите опасения за сигурността в региона, което показва ангажимента на компанията към развитието на ВПГ дори в предизвикателни условия.

Австралийската компания Woodside Energy прогнозира 50% ръст в продажбите на петрол и газ до 2032 г., благодарение на търсенето на азиатския пазар и стратегическите разработки на проекти за ВПГ.

ЕС непрекъснато подобрява рекордите си за внос на ВПГ от 2022 г. насам, като Германия отбелязва най-високите си обеми на производство на електроенергия от газ от 2019 г. насам, въпреки официалните политики за насърчаване на възобновяеми алтернативи. Това противоречие между политическите намерения и пазарните

реалности укрепва преговорната позиция на производителите на природен газ. Така наскоро ExxonMobil се възползва от силната си позиция на европейските пазари за природен газ и предупреди ЕС, че ще преустанови продажбите на природен газ, ако не бъде отменен законопроектът, изискващ проследяване на емисиите на молекулярно ниво.

Бъдещето

Глобалната инфраструктура за природен газ не може да отговори на прогнозирания ръст на търсенето до 2030 г., което създава значителни инвестиционни възможности - в съоръжения за втечняване, тръбопроводни мрежи, инфраструктура за съхранение, съоръжения за преработване.

Новите технологии за добив и преработка привличат значителни инвестиции, особено в области, които повишават ефективността и намаляват въздействието върху околната среда. Тук се включват: системи за улавяне и

съхранение на въглерод; усъвършенствани техники за извличане на газ от съществуващи находища; дигитални платформи за наблюдение и оптимизация; технологии за намаляване на емисиите в преработвателните съоръжения; материали за тръбопроводи и съоръжения за съхранение.

Не липсват възможности и за компании, които предоставят специализирано оборудване, инженерни услуги и възможности за управление на проекти. Производителите на оборудване за ВПГ са изправени пред силно търсене на

специализирани компоненти. Доставчиците на инженерингови, снабдителни и строителни услуги също се възползват от бума в развитието на инфраструктурата.

Производството на електроенергия от природен газ все по-често служи като резервно и пиково електрозахранване за системите за възобновяема енергия, като осигурява стабилност на електропреносната мрежа в периоди на ниска вятърна или слънчева енергия.

Налице са възможности за инвестиции в хибридни системи, които комбинират производство на електроенергия от природен газ с възобновяема енергия и системи за съхранение. Тези интегрирани решения оптимизират и надеждността, и намаляването на емисиите, като същевременно създават разнообразни източници на приходи за инвеститорите.