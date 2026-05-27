Американският втечнен газ превзе Европа

През 2026 г. почти две трети от вноса на втечнен природен газ (ВПГ) в Европа ще идва от САЩ. Това сочи нов доклад на Института за енергийна икономика и финансов анализ (ИЕИФА), цитиран от Euronews. Още пред 2025 г. делът на американски ВПГ достигна 57% - рязко увеличение в сравнение с нивата отпреди войната.

Зависимостта на Европа от американския ВПГ ще продължи да нараства и през 2027 г. - в синхрон с усилията на ЕС за постепенно преустановяване на вноса на руски изкопаеми горива. ЕИФА прогнозира, че тенденцията ще е видима и през следващите години, като се очаква да влязат в сила допълнителни дългосрочни договори за доставки.

Повечето европейски правителства се стремят да преустановят напълно вноса на руски газ до 2027 г. в рамките на стратегията REPowerEU.

От 2022 г. насам държавите – членки на ЕС бързо увеличиха вноса на ВПГ, особено от САЩ, за да компенсират намаляващите доставки по газопроводите от Русия.

ИЕИФА отбелязва, че тази промяна е подобрила краткосрочната енергийна сигурност на Европа, но създава нарастващ риск от концентрация. Замяната на зависимостта от руския газ със силна зависимост от друг единствен доставчик би могла да изложи Европа на бъдеща политическа и пазарна нестабилност.

В доклада се отбелязва, че вносът на ВПГ от САЩ обикновено е по-скъп от този на газа, доставян по газопровод, поради разходите за втечняване, транспортиране и регазификация.

Според оценки на ИЕИФА страните от ЕС са похарчили около 117 млрд. евро за внос на ВПГ от САЩ от началото на 2022 г. до средата на 2025 г.

Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори изрази загриженост относно рисковете от концентрация на доставките, свързани с нарастващата роля на американския ВПГ на европейския пазар.

Увеличението на вноса на ВПГ се наблюдава въпреки общия спад в потреблението на газ в Европа през последните години, свързан със забавянето в промишлеността, мерките за енергоспестяване и увеличаването на приноса на възобновяемите енергийни източници.

Държави от ЕС продължават да разширяват инфраструктурата си за внос на ВПГ. Германия, която преди силно зависеше от руския тръбопроводен газ, бързо разви плаващи терминали за ВПГ и се превърна в един от най-големите купувачи на американски ВПГ в Европа.