САЩ и Иран подготвят нови преговори в Исламабад

В най-скоро време ще се проведат нови преговори между Иран и САЩ. Дипломатическите усилия дават положителни резултати, заяви пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф.

Вторият кръг от преговорите между САЩ и Иран ще се състои на 16 април, съобщи журналистът от The Atlantic Араш Азизи. Преговорите ще бъдат също в Исламабад, Пакистан, както и първите, допълват от изданието.

Преговорите с Иран може да се състоят в Пакистан през следващите два дни, потвърди президентът на САЩ Доналд Тръмп. „Наистина си струва да останете там (в Пакистан – бел. ред.), защото през следващите два дни може да се случи нещо и ние сме склонни да отидем там... Най-вероятно ще се върнем там, каза Тръмп. Президентът добави, че вероятността за провеждането на преговори в Исламабад нараства, в това число и благодарение на активната роля на началника на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир. „Това е по-вероятно, знаете ли защо? Защото фелдмаршалът се справя отлично с работата си“, отбеляза президентът на САЩ.

„Ние предпочитаме да приключим процеса със сключването на мащабно и успешно споразумение, а президентът Тръмп не възнамерява да го протака“, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в ефира на Fox News. Джей Ди Ванс заяви, че по време на първия тур от преговорите в Исламабад е постигнат напредък, като продължаването на диалога зависи от иранската страна.