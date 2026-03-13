Пакистан бомбардира Кабул и афганистански провинции

ЕПА/БГНЕС Магазин в граничната с Пакистан афганистанска провинция Нангархар се превърна в развалини след ударите на пакистанската армия на 8 март

Пакистанската армия бомбардира столицата Кабул и няколко афганистански провинции. В Кабул са убити поне четирима души и са ранени 15, съобщиха талибанското правителство. Пакистански служител по сигурността е потвърдил ударите през АФП, като е добавил, че те са били насочени срещу пакистанската талибанска групировка ТТП.

Освен Кабул са засегнати и провинциите Кандахар, Пактия и Пактика (последните две граничат с Пакистан). Исламабад твърди, че операциите му са насочени срещу въоръжени групировки, отговорни за атаки на пакистанска територия, и настоява, че не е убивал цивилни. Талибанското правителство на свой ред отрича афганистанска територия да се използва за въоръжена дейност.

Мисията на ООН в Афганистан (УНАМА) съобщи, че между 26 февруари и 5 март пакистански военни операции са убили 56 афганистански цивилни, включително 24 деца, а около 115 000 души са напуснали домовете си.