Нови престрелки по границата между Пакистан и Афганистан

Днес, 19:24
Афганистан, Пакистан и афганските провинции, които са под обстрел.
Афганистан, Пакистан и афганските провинции, които са под обстрел.

Боеве на границата между Пакистан и Афганистан избухнаха едновременно в шест афганистански провинции. Дипломатическите канали между двете страни са почти прекъснати, а посредничеството на държави като Катар и Турция засега не успява да деескалира конфликта. Военните сили на Афганистан са унищожили 15 пакистански гранични поста по време на операцията тази вечер.

Напрежението по линията „Дюранд“ (границата между двете държави) достигна критична точка през последните дни. Ескалацията е резултат от поредица от събития, започнали по-рано този месец. На 21 февруари пакистанските военновъздушни сили нанесоха масирани въздушни удари в източните афганистански провинции Нангархар, Пактия и Хост. Исламабад твърди, че е поразил 7 лагера на групировката „Техрик-и-Талибан Пакистан“ (ТТП), отговорна за кървави атентати в Пакистан, включително атаката срещу джамия в Исламабад на 6 февруари. 

Според афганистанските власти при ударите са загинали най-малко 25 души, като се подчертава, че повечето са цивилни, включително жени и деца. Пакистан от своя страна твърди, че е неутрализирал над 80 екстремисти.

След въздушните удари ситуацията прерасна в преки артилерийски удари между граничните сили на талибаните и пакистанската армия. Най-ожесточени сблъсъци са регистрирани в районите на Назян (Нангархар) и части от провинция Пактия.

Кабул определи действията на Пакистан като „грубо нарушение на териториалната цялост“ и заплаши с „премерен отговор“. В отговор Пакистан обвинява Афганистан, че предоставя убежище на терористи и не контролира границата си.

