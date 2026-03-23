Пакистан може да е домакин на преговорите между САЩ и Иран

Турция, Египет и Пакистан били посредници между Тръмп и Техеран

Днес, 06:34

САЩ и Иран подготвят среща в Исламабад, столицата на Пакистан, и тя ще се състои вероятно още тази седмица, съобщиха независимо един от друг Axios и израелския телевизионен канал N12. 
Делегацията на Иран може да бъде оглавена от председателя на парламента Мохамад-Багер Галибаф, а САЩ ще бъдат представени от Уиткоф, Кушнер и, вероятно, вицепрезидентът Джей Ди Ванс.
Освен това N12 съобщи, позовавайки се на източник, близък до преговорите, че на 23 март е планиран телефонен разговор между представители на САЩ и Иран, който „ще има решаващо значение за продължаването на преговорите“.
Пакистан се опитва да посредничи между САЩ, Израел и Иран, като се възползва от връзките си както с Вашингтон, така и с Техеран. Официални представители съобщиха, че страната наистина е предложила да бъде домакин на преговори в близко бъдеще, като началникът на генералния щаб и министър-председателят вече са в контакт с Тръмп и иранския президент.

Иран обаче заяви, че няма да се върне към формата на преговорите със САЩ, които се провеждаха преди началото на военната операция срещу републиката, заяви Расули, съветник по политическите въпроси на председателя на иранския парламент. Той също така определи информацията за личните преговори между представители на Иран и САЩ тази седмица като „абсолютна лъжа“.

Иран, който вчера отрече преговори със САЩ, потвърди, че е преговарял с посредници. Смяташе се, че тези посредници са държави от Персийския залив, но Техеран отрече - посредници са били Турция, Египет и Пакистан. Чрез тях Уиткоф “разговарял” с иранския външен министър Аракчи.

Официалният представител на външното министерство на Ислямската република Есмаил Багаи заяви пред агенция IRNA, че иранските власти „са изразили своята позиция по съответните предложения на посредниците“. 

Преговорите с Иран трябва да покажат дали може да бъде постигнато по-широко споразумение, съобщи снощи американският президент Доналд Тръмп. Той също така заяви, че Иран е съгласен да се откаже от обогатяване на уран .
 

Ключови думи:

Пакистан, Иран, САЩ, Исламабад

Още новини по темата

Израел няма намерение да спре атаките засега
24 Март 2026

Тръмп нареди спиране на огъня по Иран
23 Март 2026

МВнР призова българите в Близкия Изток незабавно да напуснат
23 Март 2026

Иран нанесе масирани удари по градове в Израел
22 Март 2026

Белият дом е възложил да се изготвят планове за сухопътна операция в Иран
21 Март 2026

Иран е изстрелял ракети по база на 4000 км от територията си
21 Март 2026

САЩ снеха временно забраната над иранския петрол
21 Март 2026

7 държави обещаха да помогнат за сигурността на Ормузкия проток
20 Март 2026

Нетаняху не изключи сухопътна операция в Иран
19 Март 2026

САЩ може да отменят част от санкциите срещу иранския петрол
19 Март 2026

Дания се е готвила за война със САЩ заради Гренландия
19 Март 2026

ФБР разследва напусналия шеф на US контраразузнаването
19 Март 2026

Тръмп вече мисли за десант в Иран
19 Март 2026

Иран удари най-големия комплекс за втечнен газ в Катар
19 Март 2026

