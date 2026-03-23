Пакистан може да е домакин на преговорите между САЩ и Иран

САЩ и Иран подготвят среща в Исламабад, столицата на Пакистан, и тя ще се състои вероятно още тази седмица, съобщиха независимо един от друг Axios и израелския телевизионен канал N12.

Делегацията на Иран може да бъде оглавена от председателя на парламента Мохамад-Багер Галибаф, а САЩ ще бъдат представени от Уиткоф, Кушнер и, вероятно, вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Освен това N12 съобщи, позовавайки се на източник, близък до преговорите, че на 23 март е планиран телефонен разговор между представители на САЩ и Иран, който „ще има решаващо значение за продължаването на преговорите“.

Пакистан се опитва да посредничи между САЩ, Израел и Иран, като се възползва от връзките си както с Вашингтон, така и с Техеран. Официални представители съобщиха, че страната наистина е предложила да бъде домакин на преговори в близко бъдеще, като началникът на генералния щаб и министър-председателят вече са в контакт с Тръмп и иранския президент.

Иран обаче заяви, че няма да се върне към формата на преговорите със САЩ, които се провеждаха преди началото на военната операция срещу републиката, заяви Расули, съветник по политическите въпроси на председателя на иранския парламент. Той също така определи информацията за личните преговори между представители на Иран и САЩ тази седмица като „абсолютна лъжа“.

Иран, който вчера отрече преговори със САЩ, потвърди, че е преговарял с посредници. Смяташе се, че тези посредници са държави от Персийския залив, но Техеран отрече - посредници са били Турция, Египет и Пакистан. Чрез тях Уиткоф “разговарял” с иранския външен министър Аракчи.

Официалният представител на външното министерство на Ислямската република Есмаил Багаи заяви пред агенция IRNA, че иранските власти „са изразили своята позиция по съответните предложения на посредниците“.

Преговорите с Иран трябва да покажат дали може да бъде постигнато по-широко споразумение, съобщи снощи американският президент Доналд Тръмп. Той също така заяви, че Иран е съгласен да се откаже от обогатяване на уран .

