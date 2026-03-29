За дни са подписани 160 анекса за стотици милиони евро по ПВУ

БГНЕС Министърът на енергетиката Трайчо Трайков се срещна днес с германския посланик в София Н. Пр. Ирене Мария Планк, с която обсъди ключови теми от двустранния енергиен дневен ред и актуалната геополитическа обстановка.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков е подписал през последните дни над 160 допълнителни споразумения към вече сключени договори по енергийни мерки от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това съобщиха днес енергийното ведомство.

Сред тях са над 140 анекса за изграждане на възобновяеми енергийни източници по инвестиция C13.I4 (процедури BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033), системи за съхранение на електроенергия по инвестиция C4.I8 (процедура BG-RRP-4.034), както и над 20 допълнителни споразумения с общини по инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3).

"Най-важното за екипа ни в последните дни беше да гарантираме, че започнатите проекти ще бъдат успешно завършени и страната ни ще се възползва максимално от възможностите на Плана за възстановяване и устойчивост. Затова в последните дни подписах стотици анекси за инвестиции на общини и компании в производство на чиста енергия, батерии и повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за улично осветление в населените места", заяви министър Трайков.

По думите му подписаните допълнителни споразумения осигуряват необходимото допълнително технологично време за изпълнение, отчитане и разплащане на проектите, без да се компрометират целите на ПВУ. "Целта е ясна: проектите да бъдат завършени, средствата - инвестирани, а ефектът - видим", подчерта министърът.

Той призова всички бенефициенти да следят профилите си в информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН, за да подпишат от своя страна документите си в срок - до 31.03.2026 г. Инвестициите, администрирани от министерството на енергетиката, в качеството му на структура за наблюдение и докладване по ПВУ, са насочени към ускорена декарбонизация, повишаване на енергийната независимост и модернизация на енергийната система на страната.

По инвестиция C13.I4: "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия" (преди C4.I6) се изпълняват две процедури BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033 с общо финансирани 313 договора на обща стойност над 297 млн. евро. Предоставянето на безвъзмездна помощ по проектите ще доведе до изграждането на 3148 MW инсталирана мощност от ВЕИ, както и 1220 MW инсталирана мощност на ЛСС.

По инвестиция C4.I8 "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия (RESTORE)" се изпълняват 81 проекта на стойност 603 млн. евро, насочени към изграждането на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия с капацитет от 9 750 мегаватчаса.

По инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3) се изпълняват 139 проекта на обща стойност над 81 млн. евро, като очакваният ефект е намаление на енергийното потребление с около 120 000 MWh годишно.

"В моменти като сегашния всички виждаме значението на ефективното производство и потребление - в себестойността на енергията и сметките, които плащаме", заяви министър Трайков.

Общият обем на инвестициите в енергийния сектор по ПВУ надхвърля 920 млн. евро, като реализацията им трябва да доведе до по-гъвкава, по-сигурна и по-независима енергийна система.