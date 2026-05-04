Гюров: Оставяме €2 млрд. допълнително в бюджета

Спасихме парите по ПВУ, сега новата власт трябва да направи реформите, обяви служебният премиер

Днес, 12:07
Служебният премиер Андрей Гюров даде специален брифинг с вицепремиера по европейските фондове Ирина Недина за договорените оставащи средства по Плана за възстановяване и устойчивост.
"Служебното правителство оставя страната в много по-добро състояние, отколкото я заварихме. Спечелихме на България време и пари". Това обяви служебният премиер Андрей Гюров на специален брифинг с вицепремиера по европейските фондове Ирина Недина по повод договорените оставащи средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Гюров обяви, че служебният кабинет оставя на следващото правителство договорени с Европейската комисия 2 милиарда евро по ПВУ, които ще постъпят като допълнителен приход в бюджета. От тях 900 млн. евро са по четвъртото плащане, което очакваме в края на юни, като в тях са включени и блокираните преди това 400 млн. евро, спасени благодарение на "денонощни преговори" за изтегляне на срока за изпълнение на реформите, свързани с третото плащане.

"Днес, 4 май, можехме да получим безвъзвратно "не" от Брюксел за тези 400 млн. евро, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи и те бяха спасени след денонощни преговори с ЕК", заяви Гюров.

Той посочи, че дадената от Брюксел отсрочка е срещу създаване на независима антикорупционна комисия, както и независимо разследване на главния прокурор, "а не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти". По думите му, дали ще получим финансирането зависи от новите управляващи, които трябва да приемат необходимите закони.

Служебният кабинет вече е внесъл в деловодството на парламента двата законопроекта, свързани с антикорупционната комисия и главния прокурор.

Вицепремиерът Мария Недина уточни, че реформата за антикорупционната комисия е обвързана с 257 милиона евро по ПВУ, които от второто и третото плащане отиват към четвъртото и петото. Срещу разследването на главния прокурор стоят 109 милиона евро, които от третото плащане са отсрочени за петото, т.е. вече 31 август 2026 г.

Тя посочи и останалите законови промени, които трябва да бъдат приети, за да получим всички договорени средства по ПВУ - за ВиК, БЕХ, ВЕИ, за държавните служители и обществените поръчки.

