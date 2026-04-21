Умрели от антракс животни са преработени на саздърма

"Консумацията на заразено с антракс месо крие риск от потенциална смърт", предупреди шефът на БАБХ Ангел Мавровски.

Болни от антракс животни, включително и умрели от това заболяване, са били разфасовани в незаконни кланици и преработени в различни продукти. Това е установила проверката на Българската агенция за безопасност на храните за откритото огнище на антракс във ферма с 28 биволи в силистренското село Черногор.

В понеделник от БАБХ съобщиха, че заболяването е лабораторно потвърдено.

“Случаят е особено опасен. Оказва се, че самите животни - умиращи и умрели, са преработвани в различни продукти”, каза днес пред БНТ д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ.

Животните са лекувани около 30 дни от ветеринарен лекар на обекта, без да бъдат уведомени компетентните власти и без да е била ясна диагнозата. Има 9 умрели животни. Те са откарани на три различни места за преработка на саздърма - в село Сливо поле, Русенско, село Лъвино, Разградско, и село Окорш, Силистренско.

"Нито една от тези кланици не е легална. Оказа се, че във всяка област има по едно такова лице - "лешояд", което се занимава с преработка на умрели животни", разказа още д-р Мавровски.

“Има и 4 животни, които са взети нелегално от самия обект и са транспортирани към Разградско с цел преработка и продажба. Лицето е установено с полиция", каза още шефът на БАБХ.

Откритото месо е унищожено. Собствениците твърдят, че е било предназначено за лична консумация.

"Консумацията на такова месо крие риск от потенциална смърт. Някои от хората, които са го консумирали вече са на антибиотик", каза Мавровски.

В момента се издирват всички лица, имали контакт със заразените животни. До момента са установени 13 души, а РЗИ продължава да установява дали има и други контактни лица.

Шефът на БАБХ предупреди: Внимавайте какво месо купувате. Гледайте етикетът да има маркировка.

Антраксът е остро инфекциозно заболяване, чийто причинител е Bacillus anthracis. Заразата с антракс е изключително опасна и за хората.