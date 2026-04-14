МВФ предупреди: Идва нова световна икономическа криза

Все още е възможно световната икономика да се възстанови бързо от шока, причинен от войната в Близкия изток - ако конфликтът приключи през следващите седмици. Но ако продължи и през летните месеци, ситуацията ще се влоши. Това обяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон. В столицата на САЩ се провеждат пролетните срещи на МВФ и Световната банка.

Заради блокирането на Ормузкия проток около 20% от петрола и природния газ не стигат до международните пазари. Кризата се задълбочава заради военни атаки, които вадят от строя рафинерии, пристанища и заводи за втечнен газ в района на Персийския залив.

МВФ, Световната банка и Международната агенция за енергията (МАЕ) планират да провеждат срещи на всеки две седмици, за да обсъждат нарушенията на световния енергиен пазар, съобщи Кристалина Георгиева. И призова правителствата да не влошават положението с мерки като трупане на собствени петролни резерви и забрани за износ на горива: "Не вредете. Не влошавайте шока в предлагането!".

Оказва се, че мащабното освобождаване на петролни продукти, договорено от МАЕ, не е облекчило особено положението на пазара, тъй като няколко страни са изкупили големи количества, за да увеличат собствените си запаси.

МВФ имаше оптимистични очаквания за световната икономика, преди да пламне войната в Близкия изток, но сега ще понижи прогнозата си. Понижението ще зависи от продължителността на конфликта и от това колко бързо производството на петрол и природен газ може да се възстанови до нивата си отпреди конфликта, поясни управляващият директор на фонда.