МВФ предупреди: Идва нова световна икономическа криза

"Не влошавайте шока с трупане на запаси!", призова Кристалина Георгиева

15 Апр. 2026
Новите прогнози на МВФ за световната икономика са тревожни.
БНР
Новите прогнози на МВФ за световната икономика са тревожни.

Все още е възможно световната икономика да се възстанови бързо от шока, причинен от войната в Близкия изток - ако конфликтът приключи през следващите седмици. Но ако продължи и през летните месеци, ситуацията ще се влоши. Това обяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон. В столицата на САЩ се провеждат пролетните срещи на МВФ и Световната банка. 

Заради блокирането на Ормузкия проток около 20% от петрола и природния газ не стигат до международните пазари. Кризата се задълбочава заради военни атаки, които вадят от строя рафинерии, пристанища и заводи за втечнен газ в района на Персийския залив. 

МВФ, Световната банка и Международната агенция за енергията (МАЕ) планират да провеждат срещи на всеки две седмици, за да обсъждат нарушенията на световния енергиен пазар, съобщи Кристалина Георгиева. И призова правителствата да не влошават положението с мерки като трупане на собствени петролни резерви и забрани за износ на горива: "Не вредете. Не влошавайте шока в предлагането!".

Оказва се, че мащабното освобождаване на петролни продукти, договорено от МАЕ, не е облекчило особено положението на пазара, тъй като няколко страни са изкупили големи количества, за да увеличат собствените си запаси. 

МВФ имаше оптимистични очаквания за световната икономика, преди да пламне войната в Близкия изток, но сега ще понижи прогнозата си. Понижението ще зависи от продължителността на конфликта и от това колко бързо производството на петрол и природен газ може да се възстанови до нивата си отпреди конфликта, поясни управляващият директор на фонда. 

Ключови думи:

МВФ, икономическа криза

Още новини по темата

Кабинетът отхвърли препоръката на МВФ за прогресивен данък

19 Септ. 2025

МВФ иска Украйна да вдигне данъците
05 Май 2025

Подновените срещи МВФ - Русия предизвикаха гнева на страни от ЕС
14 Септ. 2024

Кристалина Георгиева е единствен кандидат за шеф на МВФ
05 Апр. 2024

МВФ ни препоръча премахване на плоския данък
14 Март 2024

Целият ЕС подкрепи Кристалина Георгиева за нов мандат в МВФ
12 Март 2024

Шефът на МВФ: България стои добре за членство в еврозоната
09 Дек. 2023

Макао, Гвиана и Палау ще са икономическите тигри на 2024 г.
29 Окт. 2023

Пеканов: Теглене на заем от МВФ е много краен сценарий
23 Апр. 2023

МВФ промени кредитните си правила заради заем за Украйна
18 Март 2023

„Форчън“: МВФ прави прогнози за Русия с изфабрикувани данни от Путин
11 Март 2023

Кристалина Георгиева си помага в Давос с известна съветска песен
17 Яну. 2023

МВФ: България няма да изпадне в рецесия нито сега, нито догодина
11 Окт. 2022

Кристалина Георгиева: 2023 г. ще бъде още по-трудна
06 Септ. 2022

