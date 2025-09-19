Медия без
Кабинетът отхвърли препоръката на МВФ за прогресивен данък

Правителството не е съгласно и с друг съвет на фонда - за премахване на максималния осигурителен доход

Днес, 20:14
Депутатите от бюджетна комисия се срещнаха с представители на МВФ.
Правителството е съгласно с всички препоръки, отправени от експертите на Международния валутен фонд, без две - въвеждане в средносрочен план на прогресивно подоходно облагане и премахване на максималния осигурителен доход. То приема съветите в областта на повишаване на ефективността на разходите и овладяване на инфлацията. 

Това обяви след среща с представители на Международния валутен фонд председателят на бюджетна комисия в НС Делян Добрев. МВФ пристигна на редовна мисия у нас, очаква се идната седмица да даде пресконференция, както и да излезе с подробен доклад в средата на ноември. 

МВФ похвали кабинета за приемането на бюджета, предоговарянето на Националния план за възстановяване и устойчивост и приемането на България за членство в еврозоната.

 

Икономика се представя над потенциала

 

"Икономиката се движи много добре, очаква се растеж от около 3%. Виждаме ръст, който се движи от потреблението. То на свой ред се подхранва от повишаването на доходите, облекчената фискална политика и от кредитната експанзия. Безработицата е на рекордно ниско ниво, но това означава, че и пазарът на труда е много затегнат. Това ни води до заключението, че икономиката се представя над своя потенциал и това е един от факторите за повишаване на инфлацията", коментира ръководителят на мисията Фабиан Борнхорст. Ключов фактор за инфлацията е динамиката при заплатите. Затегнатият пазар води до вдигане на заплатите, минималните заплати са свързани със средните. Индексациите на заплатите, включително в публичния сектор, е широко разпространено.  

Борнхорст изтъкна, че на фона на външни фактори - като активирането на клаузата за дефицита заради по-високи разходи за отбрана, това може да доведе до дефицит над 3% и през 2025, и през 2026 година. 

 

Фискалната политика трябва да бъде затегната

 

Според фонда в бюджет за 2026 кабинетът следва да свие дефицита с 1% - и по линия на приходите, и по линия на разходите. Политиката трябва да бъде преориентирана от подкрепа на потреблението към подкрепа на инвестициите. “От ключово значение е да бъде овладян ръстът на заплатите в публичния сектор, както и да се развържат от минималната работна заплата отделни социални плащания, които се вдигат прекалено бързо", коментира ръководителят на мисията Фабиан Борнхорст. Според фонда някои субсидии могат да бъдат по-фокусирани. 

 

В средносрочен план МВФ предлага прогресивно облагане 

 

 

Приходната част в бюджета може да бъде подкрепена чрез увеличаване на данъците върху недвижимите имоти и подобряване на събираемостта на акцизите, както и вдигане на пенсионните осигуровки. В средносрочен план МВФ предлага премахване на максималния осигурителен доход. "Икономиката расте, заплатите растат, но осигурителните вноски са ограничени от таван", изтъкна Борнфорст. Според МВФ връзката между доход и вноски трябва да се засили. 

"Много системи ще се нуждаят от допълнителни инвестиции и след подобряване на ефективността на разходите следва да се запитаме дали данъчният модел е достатъчно добър, за да поддържа тези по-добри услуги. В този контекст в средносрочен план следва да се мисли за въвеждане на прогресивно подоходно облагане. Това ще доведе до повишаване на постъпленията от подоходния данък и ще допринесе за преодоляване на неравенствата", счита Борнхорст. От МВФ препоръчват и премахване на максималния осигурителен доход, но с перспектива хората при пенсиониране да могат да получават високите си пенсии. 

“Благодарим за тези препоръки. Но ние като коалиция нямаме консенсус за въвеждане на прогресивно подоходно облагане. БСП като участник в управлението гледа в тази посока, но нямаме съгласие за такава стъпка и няма да я предприемаме”, коментира Делян Добрев от ГЕРБ. Със сходен аргумент той отхвърли и съвета за премахване на максималния осигурителен доход. От краткия коментар на Добрев не стана ясно дали ще се върви в посока на орязване на разходите с 1% в бюджет 2026, както предлага МВФ.

 

