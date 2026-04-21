И втората американска въглищна централа спира работа

Втора въглищна централа спира работа в рамките на три години. След 8 май се очаква и втората "американска" централа - "AES Марица Изток 1“ в Гълъбово, да затвори, тъй като изтича договорът й с Националната електрическа компания за изкупуване на електроенергията ѝ на цени, които й гарантират дейността.

По същия начин през февруари 2024 г. спря дейност ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" - също заради изтичане на дългосрочния договор с държавата за изкупуване на тока ѝ на преференциални цени. През зимата на 2025 г. тя временно отново натовари мощностите си, използвайки повишените цени на енергийната борса и недостига на ток в региона, но собствениците й са твърдо решени да развиват централата само в областта на ВЕИ – слънце, вятър и батерии, като наскоро стартираха проект за изграждане на система за съхранение на енергия.

"Повече от година се знае, че ТЕЦ „AES Марица Изток 1“ спира през май. Водени са някакви разговори за варианти, но служебното правителство такива не заварихме", коментира във вторник служебният министър Трайчо Трайков.

Според Трайков производственият капацитет на американската централа може да бъде поет от държавната ТЕЦ „Марица Изток 2", т.е. електроенергийната система няма да пострада.

Трайков посочи, че освен това вече е решен проблемът с мембраните на 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ и той работи безаварийно. Той добави, че два от четирите хидроагрегата на ПАВЕЦ „Чаира“ също вече работят, има и "раздвижване" по отношение на 10 нови ПАВЕЦ.

Държавната ТЕЦ „Марица Изток 2", на която се разчита да поеме разликата в производството на ток след спирането на AES Гълъбово, е сред най-замърсяващите въглищни мощности в Европа. Затова тя има и най-големи разходи за въглеродни емисии, което прави произведената й електроенергия изключително скъпа. Държавата обаче е подсигурила работата ѝ, като НЕК изкупува съществена част от енергията ѝ за регулирания пазар на домакинствата.

В същото време централата на AES в Гълъбово е най-новата и най-модерната въглищна мощност у нас, която е и най-малко замърсяваща въздуха. Тя е и единствената истинска балансираща мощност, която при излишък на ток бързо може да бъде изключвана, а при дефицит - включвана в системата отново.

Преди месец на енергиен форум служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обяви, че централата може да се ползва подобно на отпадналия „студен резерв“ за регулиране на енергийните потоци, но за целта е необходимо разрешение от Европейската комисия за сключване на договор за капацитет или гъвкавост, т..е. да й се гарантират приходи, за да е в готовност за работа при необходимост. Тази задача остава за разрешаване от редовното правителство, което предстои да бъде избрано. Решение обаче едва ли ще има до 8 май.

Собственикът - американската компания AES Corporation, бе обявил, че ще трансформира централата в Гълъбово, като тя спре да гори въглища. Проектът им за изграждане на батерия за съхранение на ток чрез технология, използваща разтопена сол, бе замразен, след като не успя да получи европейско съфинансиране.

Междувременно AES обяви в началото на март, че е приела офертата да бъде закупена от консорциум от международни инвеститори за 33 млрд. долара и се очаква сделката да бъде финализирана до края на 2026 г. На този етап няма никаква яснота как смяната на собствеността ще се отрази върху бизнеса на AES Corporation в България.