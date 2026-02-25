Медия без
ВСУ атакува химически завод в Русия

Загинали са четирима души, а десет са ранени

Днес, 11:22
Химическият завод Дорогобуж
Химическият завод Дорогобуж

Четирима души са загинали в резултат на атака срещу химически завод в Смоленска област — съобщи губернаторът Василий Анохин.  Украинските военни са атакували през нощта срещу сряда ПАО „Дорогобуж“ в град Дорогобуж, Смоленска област, заяви в Telegram губернаторът. Избухнал е голям пожар.

По думите му са загинали четирима служители на предприятието, а още 10 души са били ранени и хоспитализирани.

Химическият завод „Дорогобуж“ е производител на минерални торове и промишлена продукция и е част от групата „Акрон“. Предприятието произвежда амоняк, амониева селитра и азотна киселина, се посочва на сайта на „Акрон“. Продуктите му имат приложение и във военната промишленост.

Училищата в град Дорогобуж са на дистанционно обучение, а занятията в детските градини са отменени, заяви губернаторът, без да уточни дали има замърсяване на въздуха в града в резултат на атаката срещу химическия завод.

По-рано за атаката срещу завода за торове в Дорогобуж и за четиримата загинали съобщи близкият до силовите структури Telegram канал Mash.

 

 

 

 

