Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп освободи Пам Бонди от поста главен прокурор

02 Апр. 2026

Тръмп уволни Пам Бонди от поста министър на правосъдието и главен прокурор на САЩ. Тя ще започне работа в "частния сектор", заяви президентът на САЩ. По думите му, поста на временно изпълняващ длъжността главен прокурор ще заеме Тод Бланш.

"Пам Бонди е велик американски патриот и лоялен приятел, който вярно служи като мой главен прокурор през изминалата година. Пам свърши огромна работа, надзиравайки мащабни мерки срещу престъпността в цялата ни страна, като броят на убийствата спадна до най-ниското си ниво от 1900 г. насам. Ние обичаме Пам и тя ще премине на много необходима и важна нова работа в частния сектор, която ще бъде обявена в близко бъдеще", написа Тръмп в социалната си мрежа. "Нашият заместник-главен прокурор и изключително талантлив и уважаван правен ум, Тод Бланш, ще встъпи в длъжност като и.д. главен прокурор", допълни Тръмп.

Тръмп е загубил доверието си в Бонди около ситуацията с досиетата "Епстийн", смята The New York Times.

 

Кой е Тод Бланш:

Тод Бланш (Todd Blanche) е ключова фигура в правния екип на Доналд Тръмп. Неговата кариера претърпя бърз възход от частен адвокат до най-високите етажи на американското правосъдие. 

Преди да влезе в администрацията, Бланш беше водещият защитник на Доналд Тръмп в някои от най-шумните му наказателни дела. Той ръководеше защитата по делото за „парите срещу мълчание“ в Ню Йорк, както и по федералните дела за класифицираните документи и за намеса в изборите. Благодарение на работата си по тези казуси, той изгради изключително близки и доверителни отношения с президента.

Преди да премине в частния сектор, той е работил 9 години в прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк (SDNY), където се е занимавал с тежки престъпления и корупция. 

През март 2025 г. той беше потвърден от Сената като заместник-главен прокурор (вторият по важност пост в Министерството на правосъдието).

Бланш се възприема като „твърд лоялист“. За разлика от предишни фигури, които понякога влизаха в конфликт с Белия дом, за да запазят независимостта на прокуратурата, Бланш открито подкрепя тезата, че много от разследванията срещу Тръмп са били „политически мотивирани“.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пам Бонди, Доналд Тръмп

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?