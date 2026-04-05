Тръмп насрочи бомбения ад за Иран за 3 ч. след полунощ в сряда

Американският лидер Доналд Тръмп насрочи бомбардировките над централите и мостовете в Иран за 20 ч. във вторник, което е 3 часа след полунощ в сряда българско време.

Часове по-рано той предупреди, че САЩ ще атакуват електроцентрали и мостове в Иран във вторник, призовавайки Техеран да отвори Ормузкия проток в кратък и изпълнен със закани пост в Truth Social.

"Вторник ще бъде Денят на електроцентралата и Денят на моста, всички събрани в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!! Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в Ада – Просто гледайте! Слава на Аллах," написа Тръмп.

Вчера Тръмп напомни на Иран, че му остават още 48 часа, за да сключи споразумение. Когато даде ултиматума, той предупреди Техеран, че ако Ормузкият проток, който има жизненоважно значение на международната търговия с петрол, не бъде отворен, ще унищожи иранските електроцентрали.

"Помните ли, когато дадох на Иран десет дни да СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ или ДА ОТВОРИ ПРОЛИВА ХОРМУЗ. Времето изтича – остават 48 часа, преди да се стовари адът върху тях. Слава на БОГА!", написа Тръмп в събота.