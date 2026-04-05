Тръмп насрочи бомбения ад за Иран за 3 ч. след полунощ в сряда

"Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в Ада. Слава на Аллах", написа Тръмп в Truth Social

05 Апр. 2026Обновена
Американският лидер Доналд Тръмп насрочи бомбардировките над централите и мостовете в Иран за 20 ч. във вторник, което е 3 часа след полунощ в сряда българско време. 

Часове по-рано той предупреди, че САЩ ще атакуват електроцентрали и мостове в Иран във вторник, призовавайки Техеран да отвори Ормузкия проток в кратък и изпълнен със закани пост в Truth Social.

"Вторник ще бъде Денят на електроцентралата и Денят на моста, всички събрани в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!! Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в Ада – Просто гледайте! Слава на Аллах," написа Тръмп.

Вчера Тръмп напомни на Иран, че му остават още 48 часа, за да сключи споразумение. Когато даде ултиматума, той предупреди Техеран, че ако Ормузкият проток, който има жизненоважно значение на международната търговия с петрол, не бъде отворен, ще унищожи иранските електроцентрали. 

"Помните ли, когато дадох на Иран десет дни да СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ или ДА ОТВОРИ ПРОЛИВА ХОРМУЗ. Времето изтича – остават 48 часа, преди да се стовари адът върху тях. Слава на БОГА!", написа Тръмп в събота.

Още новини по темата

Командоси спасиха втория пилот на сваления над Иран F-15
05 Апр. 2026

Тръмп започна обратното броене за Иран
04 Апр. 2026

Тръмп освободи Пам Бонди от поста главен прокурор
02 Апр. 2026

Тръмп обяви край на трудната част от войната в Иран
02 Апр. 2026

Тръмп: Сериозно обмисляме да се оттеглим от НАТО
01 Апр. 2026

Президентската библиотека на Тръмп ще включва самолет и златна статуя
31 Март 2026

Нова вълна от протести "No Kings" заля САЩ
29 Март 2026

Мерц обвини Тръмп в "огромна ескалация" на войната
28 Март 2026

За първи път доларови банкноти ще носят подписа на президент
27 Март 2026

Тръмп удължи ултиматума към Иран до 6 април
27 Март 2026

Тръмп ще е в Пекин в средата на май
25 Март 2026

Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан
25 Март 2026

Тръмп нареди спиране на огъня по Иран
23 Март 2026

Тръмп посочи кой е най-големият враг на Америка след Иран
22 Март 2026

