Президентската библиотека на Тръмп ще включва самолет и златна статуя

31 Март 2026
В библиотеката ще има амфитеатър с гигантска златна статуя на Доналд Тръмп
В библиотеката ще има амфитеатър с гигантска златна статуя на Доналд Тръмп

Фондацията, контролираща строителството на президентската библиотека на президента Доналд Тръмп, разкри първите графични проекти на безпрецедентния проект. Библиотеката ще бъде небостъргач, извисяващ се в центъра на Маями.

Ерик Тръмп, син на президента и попечител на фондация „Библиотека Тръмп“, сподели плановете за президентската библиотека в публикация в социалните мрежи. Публикацията включваше видео с визуализации на сградата, която е планирана да бъде построена върху имот, прехвърлен от колежа „Маями Дейд“.

50-етажният небостъргач ще доминира силуета на Маями, с големи златни букви „TRUMP“ на върха и шпил, който се осветява в червено, бяло и синьо. Над златната входна врата и президентския печат.

В лобито ще бъде паркиран луксозния "Боинг" 747, подарен на Тръмп от Катар за да бъде Air Force One. В сградата ще има копия на обекти от Белия дом - Овалния кабинет, Розовата градина, бална зала. Ще има амфитеатър/аудитория с гигантска златна статуя на Доналд Тръмп, с вдигната дясна ръка в юмрук.

Проектът се разработва от екип на Trump Organization и архитектурното бюро Bermello Ajamil. Земята е парцел от около 2,6 акра (бивш паркинг на Miami Dade College), прехвърлен на Trump Presidential Library Foundation след политически и юридически спорове. Стойността на земята е над 67 милиона долара. Има изискване строителството да започне в рамките на 5 години. Фондацията се стреми да събере близо милиард долара чрез набиране на средства. Част от тази сума идва от споразумения по дела, заведени срещу медийни компании.

Още новини по темата

Нова вълна от протести "No Kings" заля САЩ
29 Март 2026

Мерц обвини Тръмп в "огромна ескалация" на войната
28 Март 2026

За първи път доларови банкноти ще носят подписа на президент
27 Март 2026

Тръмп удължи ултиматума към Иран до 6 април
27 Март 2026

Тръмп ще е в Пекин в средата на май
25 Март 2026

Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан
25 Март 2026

Тръмп нареди спиране на огъня по Иран
23 Март 2026

Тръмп посочи кой е най-големият враг на Америка след Иран
22 Март 2026

Тръмп и Рубио призоваха за смяна на кубинското ръководство
18 Март 2026

Тръмп се разочарова от НАТО
17 Март 2026

Тръмп отказа военна помощ от Зеленски
15 Март 2026

САЩ отварят петролния резерв
12 Март 2026

Иран отказа да играе на световното по футбол заради САЩ
11 Март 2026

Големите спонсори на републиканците залагат на Марко Рубио
10 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?