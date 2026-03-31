Президентската библиотека на Тръмп ще включва самолет и златна статуя

Фондацията, контролираща строителството на президентската библиотека на президента Доналд Тръмп, разкри първите графични проекти на безпрецедентния проект. Библиотеката ще бъде небостъргач, извисяващ се в центъра на Маями.

Ерик Тръмп, син на президента и попечител на фондация „Библиотека Тръмп“, сподели плановете за президентската библиотека в публикация в социалните мрежи. Публикацията включваше видео с визуализации на сградата, която е планирана да бъде построена върху имот, прехвърлен от колежа „Маями Дейд“.

50-етажният небостъргач ще доминира силуета на Маями, с големи златни букви „TRUMP“ на върха и шпил, който се осветява в червено, бяло и синьо. Над златната входна врата и президентския печат.

В лобито ще бъде паркиран луксозния "Боинг" 747, подарен на Тръмп от Катар за да бъде Air Force One. В сградата ще има копия на обекти от Белия дом - Овалния кабинет, Розовата градина, бална зала. Ще има амфитеатър/аудитория с гигантска златна статуя на Доналд Тръмп, с вдигната дясна ръка в юмрук.

Проектът се разработва от екип на Trump Organization и архитектурното бюро Bermello Ajamil. Земята е парцел от около 2,6 акра (бивш паркинг на Miami Dade College), прехвърлен на Trump Presidential Library Foundation след политически и юридически спорове. Стойността на земята е над 67 милиона долара. Има изискване строителството да започне в рамките на 5 години. Фондацията се стреми да събере близо милиард долара чрез набиране на средства. Част от тази сума идва от споразумения по дела, заведени срещу медийни компании.