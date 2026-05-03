Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НАТО търси телевизионни и филмови продуценти

Днес, 19:08
Pixabay

 

НАТО провежда срещи при закрити врата със сценаристи на филми и телевизионни предавания, режисьори и продуценти в Европа и САЩ, съобщи The Guardian. Това предизвика обвинения, че алиансът се опитва да използва изкуството, за да генерира „пропаганда“ в полза на блока.

Алиансът вече е провел три срещи с професионалисти от филмовата и телевизионната индустрия в Лос Анджелис, Брюксел и Париж, като се очаква да продължи своята „поредица от интимни разговори“ следващия месец в Лондон. Там е предвидена среща с членове на Гилдията на сценаристите на Великобритания (WGGB), която представлява професионалните автори в Обединеното кралство.

Планираната среща в Лондон предизвика недоволство сред част от поканените, които смятат, че от тях се иска да „допринесат за пропагандата на НАТО“.

Темата на разговор на срещата, която ще се проведе по „правилото на Чатъм Хаус“ (при което участниците са свободни да използват получената информация, но самоличността на присъстващите не се разкрива), ще бъде „еволюиращата ситуация със сигурността в Европа и извън нея“. Разбира се, че бившият говорител на НАТО Джеймс Апатурай, който в момента е заместник-помощник генерален секретар по хибридните, кибернетичните и новите технологии, планира да присъства заедно с други служители на алианса.

В имейл на WGGB, видян от Guardian, се загатва, че срещите вече са довели до

 

„три отделни проекта“ в процес на разработка,

 

които са били „вдъхновени, поне отчасти, от тези разговори“.

В него се казва още, че НАТО е „изградена върху вярата, че сътрудничеството и компромисът, подхранването на приятелства и съюзи е пътят напред“. Организаторите на събитието добавят, че „дори нещо толкова просто като това послание да намери място в бъдеща история, ще бъде достатъчно“.

Алан О’Горман, сценарист на филма Christy, който спечели наградата за най-добър филм на Ирландските филмови и телевизионни награди през 2026 г., нарече планираната среща „възмутителна“ и „чиста пропаганда“.

„Смятам за липса на такт и лудост това да се представя като някаква положителна възможност. Много хора, включително и аз, имат приятели и семейства или самите те произхождат от страни, които не са в НАТО и са страдали от войни, в които НАТО се е включвала и които е разпространявала“, каза той.

Според него срещите са опит на НАТО да „вмъкне част от своите послания във филмите и телевизията“.

„Мисля, че в момента в цяла Европа се всява страх, че защитата ни е отслабена“, казва той. „Виждам го в ирландски контекст, където чрез част от медиите и правителството се оказва натиск НАТО да бъде представена в положителна светлина и да се сближим с нея. Мисля, че ирландският народ в по-голямата си част

 

не иска да има нищо общо с войни в чужди земи.“

 

Разходите за отбрана в Ирландия се увеличиха до рекордни нива след руската инвазия в Украйна – ход, който получи подкрепа от всички партии и широко одобрение от обществеността, въпреки че подкрепата за присъединяване към НАТО остава ниска. Проучване на Ipsos от миналата година установи, че ако се формира обединена Ирландия, 49% (половината от всички гласоподаватели в Република Ирландия) са против присъединяването към алианса, срещу 19% „за“ и 22% несигурни.

О’Горман сподели, че други сценаристи, поканени на срещата, са били „силно обидени от това, че изкуството ще бъде използвано по начин, който подкрепя войната“ и са почувствали, че са призовани да „съдействат за пропагандата на НАТО“.

Поддръжниците на НАТО се застъпват за по-тесни връзки с изкуствата. Мозъчният тръст Centre for European Reform публикува доклад по-рано тази година, в който призова правителствата да си сътрудничат с културни лидери, включително сценаристи и филмови продуценти, за да изградят обществена подкрепа за по-големи разходи за отбрана и „по-добре да разкажат историята защо тези инвестиции в отбраната са необходими“.

През 2024 г. осем сценаристи, включително автор и изпълнителен продуцент на ситкома „Приятели“, бяха поканени в централата на НАТО в Брюксел от базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS), за да се запознаят с политиката за сигурност.

Групата, която включваше и сценарист на дългогодишния криминален сериал „Закон и ред“ и продуцент на комедийната детективска драма „High Potential“, се срещна с тогавашния генерален секретар на алианса Йенс Столтенберг по време на пътуването.

Служител на НАТО заяви: „Споменатата инициатива е четвъртата от поредица сесии за автори на художествена литература в развлекателната индустрия (включително сценаристи, шоурънъри и писатели). Тя е следствие от проявен интерес от страна на представители на индустрията да научат повече за това какво представлява НАТО и как работи. Тези събития включват ангажиране с представители на НАТО, гражданското общество и общността на мозъчните тръстове.“

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАТО, филми

Още новини по темата

Европа разработва резервен план, ако САЩ напуснат НАТО
15 Апр. 2026

Шефът на парламента в Словения иска референдум за излизане от НАТО
14 Апр. 2026

Тръмп планира местене на войски към по-лоялни държави в НАТО
08 Апр. 2026

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море
02 Апр. 2026

Тръмп: Сериозно обмисляме да се оттеглим от НАТО
01 Апр. 2026

НАТО: България е увеличила двойно разходите за отбрана
26 Март 2026

Дания се е готвила за война със САЩ заради Гренландия
19 Март 2026

Марк Рюте: Руснаците търпят безумни загуби в Украйна
14 Февр. 2026

Украински инструктори разбили НАТО в учение с дронове
14 Февр. 2026

САЩ изненадващо се отказаха от два ключови военни поста в НАТО 
10 Февр. 2026

Евросъюзът отказва да прави обща армия
03 Февр. 2026

НАТО си прави банка
30 Яну. 2026

НАТО прави гореща отбранителна зона на Източния фланг
26 Яну. 2026

Тръмп размисли за ролята на ветераните от НАТО
24 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа