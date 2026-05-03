НАТО търси телевизионни и филмови продуценти

НАТО провежда срещи при закрити врата със сценаристи на филми и телевизионни предавания, режисьори и продуценти в Европа и САЩ, съобщи The Guardian. Това предизвика обвинения, че алиансът се опитва да използва изкуството, за да генерира „пропаганда“ в полза на блока.

Алиансът вече е провел три срещи с професионалисти от филмовата и телевизионната индустрия в Лос Анджелис, Брюксел и Париж, като се очаква да продължи своята „поредица от интимни разговори“ следващия месец в Лондон. Там е предвидена среща с членове на Гилдията на сценаристите на Великобритания (WGGB), която представлява професионалните автори в Обединеното кралство.

Планираната среща в Лондон предизвика недоволство сред част от поканените, които смятат, че от тях се иска да „допринесат за пропагандата на НАТО“.

Темата на разговор на срещата, която ще се проведе по „правилото на Чатъм Хаус“ (при което участниците са свободни да използват получената информация, но самоличността на присъстващите не се разкрива), ще бъде „еволюиращата ситуация със сигурността в Европа и извън нея“. Разбира се, че бившият говорител на НАТО Джеймс Апатурай, който в момента е заместник-помощник генерален секретар по хибридните, кибернетичните и новите технологии, планира да присъства заедно с други служители на алианса.

В имейл на WGGB, видян от Guardian, се загатва, че срещите вече са довели до

„три отделни проекта“ в процес на разработка,

които са били „вдъхновени, поне отчасти, от тези разговори“.

В него се казва още, че НАТО е „изградена върху вярата, че сътрудничеството и компромисът, подхранването на приятелства и съюзи е пътят напред“. Организаторите на събитието добавят, че „дори нещо толкова просто като това послание да намери място в бъдеща история, ще бъде достатъчно“.

Алан О’Горман, сценарист на филма Christy, който спечели наградата за най-добър филм на Ирландските филмови и телевизионни награди през 2026 г., нарече планираната среща „възмутителна“ и „чиста пропаганда“.

„Смятам за липса на такт и лудост това да се представя като някаква положителна възможност. Много хора, включително и аз, имат приятели и семейства или самите те произхождат от страни, които не са в НАТО и са страдали от войни, в които НАТО се е включвала и които е разпространявала“, каза той.

Според него срещите са опит на НАТО да „вмъкне част от своите послания във филмите и телевизията“.

„Мисля, че в момента в цяла Европа се всява страх, че защитата ни е отслабена“, казва той. „Виждам го в ирландски контекст, където чрез част от медиите и правителството се оказва натиск НАТО да бъде представена в положителна светлина и да се сближим с нея. Мисля, че ирландският народ в по-голямата си част

не иска да има нищо общо с войни в чужди земи.“

Разходите за отбрана в Ирландия се увеличиха до рекордни нива след руската инвазия в Украйна – ход, който получи подкрепа от всички партии и широко одобрение от обществеността, въпреки че подкрепата за присъединяване към НАТО остава ниска. Проучване на Ipsos от миналата година установи, че ако се формира обединена Ирландия, 49% (половината от всички гласоподаватели в Република Ирландия) са против присъединяването към алианса, срещу 19% „за“ и 22% несигурни.

О’Горман сподели, че други сценаристи, поканени на срещата, са били „силно обидени от това, че изкуството ще бъде използвано по начин, който подкрепя войната“ и са почувствали, че са призовани да „съдействат за пропагандата на НАТО“.

Поддръжниците на НАТО се застъпват за по-тесни връзки с изкуствата. Мозъчният тръст Centre for European Reform публикува доклад по-рано тази година, в който призова правителствата да си сътрудничат с културни лидери, включително сценаристи и филмови продуценти, за да изградят обществена подкрепа за по-големи разходи за отбрана и „по-добре да разкажат историята защо тези инвестиции в отбраната са необходими“.

През 2024 г. осем сценаристи, включително автор и изпълнителен продуцент на ситкома „Приятели“, бяха поканени в централата на НАТО в Брюксел от базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS), за да се запознаят с политиката за сигурност.

Групата, която включваше и сценарист на дългогодишния криминален сериал „Закон и ред“ и продуцент на комедийната детективска драма „High Potential“, се срещна с тогавашния генерален секретар на алианса Йенс Столтенберг по време на пътуването.

Служител на НАТО заяви: „Споменатата инициатива е четвъртата от поредица сесии за автори на художествена литература в развлекателната индустрия (включително сценаристи, шоурънъри и писатели). Тя е следствие от проявен интерес от страна на представители на индустрията да научат повече за това какво представлява НАТО и как работи. Тези събития включват ангажиране с представители на НАТО, гражданското общество и общността на мозъчните тръстове.“