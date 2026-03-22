Управляващите в Словения печелят изборите

Те обаче трудно ще направят правителство

22 Март 2026
Роберт Голоб и Янез Янша
След преброяването на над 99,35 % от гласовете от парламентарните избори в Словения, управляващото Движение „Свобода“ печели парламентарните избори в Словения с 28,5 процента от гласовете, а консервативната опозиция СДС остана втора с 28,1 процента

На трето място е алиансът NSi, SLS и Fokus с 9,3 процента. Следват социалдемократите с 6,7 процента от гласовете, „Демократите" на Анже Логар  с 6,6 процента, „Реалност“ с 5,5 процента от гласовете и "Левицата" с 5,4 процента.

Това би означавало, че Движение „Свобода“ на настоящия премиер Роберт Голоб ще има 29 депутати, опозиционният блок на Янез Янша – 28, NSi, SLS и Fokus – 9, Социалдемократи и "Демократите" – по 6, а "Реалност" и „Левицата“ по 5. Две места получават малцинствата - италианското и унгарското.

90-членния парламент ще трябва да излъчи коалиционното правителство, което трябва да има подкрепата на поне 46 депутати. 

Възможните коалиции са две. При тези резултати досегашните управляващи от Движение „Свобода“, ”Социалдемократи“ и ”Левицата“ нямат достатъчно депутати за да остане Роберт Голоб премиер, но могат да потърсят още един партньор. 

Все още е възможна и дясноцентристка коалиция от SDS и алианс NSi-SLS-Fokus, като към евентуално биха могли да се присъединят “Демократите на Анже Логар”. Те обаче все още имат нужда от още един партньор. 

Дни преди изборите службите за разузнаване на Словения заявиха, че са установили чуждестранна намеса в предизборната кампания - Янез Янша наел изреалската компанията Black Cube, за да дескридитира правителството на Голоб чрез копрометиращи записи.
По време на телевизионен дебат в понеделник Голоб обвини Янша в „държавна измяна“ във връзка със записите. Той заяви, че лидерът на опозицията е свързан директно с операцията. Янша отрече всякакво участие, като заяви, че „Словения никога няма да бъде същата след това разкритие за корупция“.
Анонимен сайт публикува записи на разговори между бивш министър, адвокат и други известни личности, които обсъждат корупция на най-високо държавно ниво в Словения.
 

Още новини по темата

В Словения - допитване за евтаназията, а тук евтаназираме допитването
30 Ноем. 2025

Словенците отхвърлиха закона за евтаназията
23 Ноем. 2025

Коледният бонус става задължителен в Словения
16 Ноем. 2025

Двама министри подадоха оставки в Словения след жестоко убийство
26 Окт. 2025

Словенският премиер се жени за тв водеща
31 Авг. 2025

Словения разследва премиера Роберт Голоб за конфликт на интереси
28 Май 2025

Улици в София затварят заради визитата на президента на Словения
26 Февр. 2024

МВнР предупреди да се внимава при пътувания в Южна Австрия
07 Авг. 2023

Щетите от наводненията в Словения ще надхвърлят 500 милиона евро
06 Авг. 2023

Словения победи Беларус за място в Съвета за сигурност на ООН
07 Юни 2023

Словения разби "спяща" клетка на ГРУ, прикривана като антиквариат
30 Яну. 2023

Словения спъва Хърватия за Шенген, а други две - България и Румъния
17 Ноем. 2022

Жена спечели президентските избори в Словения
14 Ноем. 2022

Чрез кръгова сделка Германия дава танкове на Украйна
21 Апр. 2022

