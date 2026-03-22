Управляващите в Словения печелят изборите

След преброяването на над 99,35 % от гласовете от парламентарните избори в Словения, управляващото Движение „Свобода“ печели парламентарните избори в Словения с 28,5 процента от гласовете, а консервативната опозиция СДС остана втора с 28,1 процента

На трето място е алиансът NSi, SLS и Fokus с 9,3 процента. Следват социалдемократите с 6,7 процента от гласовете, „Демократите" на Анже Логар с 6,6 процента, „Реалност“ с 5,5 процента от гласовете и "Левицата" с 5,4 процента.

Това би означавало, че Движение „Свобода“ на настоящия премиер Роберт Голоб ще има 29 депутати, опозиционният блок на Янез Янша – 28, NSi, SLS и Fokus – 9, Социалдемократи и "Демократите" – по 6, а "Реалност" и „Левицата“ по 5. Две места получават малцинствата - италианското и унгарското.

90-членния парламент ще трябва да излъчи коалиционното правителство, което трябва да има подкрепата на поне 46 депутати.

Възможните коалиции са две. При тези резултати досегашните управляващи от Движение „Свобода“, ”Социалдемократи“ и ”Левицата“ нямат достатъчно депутати за да остане Роберт Голоб премиер, но могат да потърсят още един партньор.

Все още е възможна и дясноцентристка коалиция от SDS и алианс NSi-SLS-Fokus, като към евентуално биха могли да се присъединят “Демократите на Анже Логар”. Те обаче все още имат нужда от още един партньор.

Дни преди изборите службите за разузнаване на Словения заявиха, че са установили чуждестранна намеса в предизборната кампания - Янез Янша наел изреалската компанията Black Cube, за да дескридитира правителството на Голоб чрез копрометиращи записи.

По време на телевизионен дебат в понеделник Голоб обвини Янша в „държавна измяна“ във връзка със записите. Той заяви, че лидерът на опозицията е свързан директно с операцията. Янша отрече всякакво участие, като заяви, че „Словения никога няма да бъде същата след това разкритие за корупция“.

Анонимен сайт публикува записи на разговори между бивш министър, адвокат и други известни личности, които обсъждат корупция на най-високо държавно ниво в Словения.

