Словенският премиер се жени за тв водеща

Днес, 13:59
Роберт Голоб ще сключи брак на 6 септември със значително по-младата Тина Габер
Роберт Голоб ще сключи брак на 6 септември със значително по-младата Тина Габер

Словенският премиер Роберт Голоб ще сключи брак с партньорката си Тина Габер, с която е от три години, на 6 септември, съобщи "Словения таймс". Новината беше съобщена от двойката чрез обща публикация в Инстаграм.

Слухове за предстоящата сватба се появиха в средата на август, когато словенският новинарски портал 24ur научи, че кметът на Любляна Зоран Янкович, който е близък политически съюзник на Голоб, ще присъства на събитието. Самият Янкович потвърди информацията за сватбата, като заяви, че ще ожени двойката.

От кабинета на словенския премиер потвърдиха датата на сватбата пред словенската агенция СТА, като заявиха, че церемонията ще бъде частна, без медийно отразяване или присъствие на чуждестранни официални лица.

„Никакви чуждестранни служители няма да присъстват на събитието, тъй като тяхното присъствие би компрометирало частния му характер и би довело до допълнителни разходи за държавата...“, пише ведомството, добавяйки, че двойката ще покрие всички разходи по сватбата сама.

Според неофициална информация, 58-годишният Роберт Голоб и 39-годишната Тина Габер, ще се оженят в Струнян, очарователно малко селце на брега на морето, пише "Словения таймс".

Това ще бъде втори брак за Голоб, който се раздели със съпругата си повече от година преди връзката му с Габер да стане публична на церемонията по връчването на наградата „Прешерн“.

Тина Габер е бивша телевизионна водеща, инфлуенсър в социалните мрежи и известен защитник на правата на животните. Тя е придружавала министър председателя на Словения на няколко официални събития, сред които погребението на папа Франциск и откриването на катедралата "Нотр Дам" след реставрацията ѝ.

