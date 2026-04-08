Атаките между Иран и съседите му не спират

Най-малко четири въздушни удара поразиха нефтопреработвателния завод „Лаван“ на остров Лаван в Персийския залив. Има информация, че горят най-малко два резервоара на завода, а персоналът на обекта е евакуиран.

Рафинерията в Лаван е ключов ирански нефтопреработвателен комплекс, разположен на остров Лаван, специализиран в преработката на суров нефт от морски находища в продукти като бензин, реактивно гориво и дизел. Като дъщерно дружество на Националната иранска нефтена компания, то играе стратегическа роля в производството на висококачествено гориво, като е претърпяло значителни модернизации за съответствие със стандартите „Евро IV“ и "Евро V", и поддържа висок капацитет за производство на бензин и газьол.

От своя страна Иран е извършил ракетни и дронови атаки срещу Кувейт и Обединените арабски емирства, след като по-рано бяха нанесени въздушни удари по петролни съоръжения на остров Лаван, съобщи държавната телевизия.

„Ракетни и дронови атаки срещу Емирствата и Кувейт бяха извършени няколко часа след като бяха атакувани петролни съоръжения на остров Лаван в Иран“, предаде държавната телевизия ИРИБ.

Медията цитира и Националната иранска компания за рафиниране и разпределение на петрол, според която рафинерията на острова е била „подложена на страхлива атака“ около 10:00 часа местно време.