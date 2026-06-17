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КЗК позволи на Терзиев да подпише договори за чистене на 6 района

Пак има кризисна ситуация - този път за "Изгрев" след юли

Днес, 17:54
Васил Терзиев
Васил Терзиев

Комисията за защита на конкуренцията даде зелена светлина на кмета Васил Терзиев да сключи договори за сметосъбирането в 6 столични района - „Изгрев“, „Слатина“, „Подуяне“ (зона 3) и „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ (зона 4). КЗК допуска предварително изпълнение на решенията на общината за избор на фирми за тези райони, въпреки че тези решения се обжалват по същество. Според комисията обаче изтъкнатите от общината аргументи, че обжалването създава риск за здравето на хората и околната среда са основателни и предварителното изпълнение на решенията е обосновано. 

Не е ясно дали срещу тези определения на свой ред няма да има жалби, но общината се надява на достатъчно бързо решение, защото отново има риск от кризисна ситуация - в район "Изгрев". Районът осигурява услугата със собствени ресурси, но има законово право да го прави най-късно до началото на юли. София се надява догова да има подписани договори, има готовност за използване на алтернативни варианти с техника на общинската "Софекострой" и завода за отпадъци, както и с фирми, почистващи съседни райони. Кметът Терзиев не навлезе в детайли за тези намерения. В трите района в момента се извършва базово сметосъбиране и транспортиране, вместо всички 45 услуги, свързани с чистотата. 

В същото време от регистъра на обществените поръчки на общината  се вижда, че общината вече предприема алтернативни мерки. Днес е публикувано решение, с което събирането и транспортирането на отпадъци за район “Подуяне” се възлага на общинската фирма "Софекострой". За този район, както и за "Слатина" и "Изтрев" през май бе избран консорциум с турско участие. Към момента няма детайли защо се предприема такава стъпка, на брифинга за отпадъците Терзиев не я спомена.

От данните става ясно, че “Софекострой” поема района само за период от една година, като е дал цена от 1 224 000 евро. Към момента не е ясно защо общината променя изпълнителя само за този район - досега той вървеше в пакет с районите “Изгрев” и “Слатина” и следваше да се чисти от консорциум с турско участие. 

 

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Ключови думи:

сметосъбиране

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