Комисия в НС ще отсява добрите от лошите отломки на модела Борисов/Пеевски

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

Мнозинството в парламента инициира сформирането на парламентарна комисия, която да сертифицира отломките от демонтажа на модела Борисов/Пеевски и на всеки изчегъртан от модела, който се окаже годен за употреба, да се дава удостоверение за стабилност и търпимост.

Все пак, всички знаем, че в ГЕРБ/ДПС (та дори в ПП/ДБ заедно и поотделно!) има адски много свестни хора, чийто потенциал трябва да се използва за доброто на България.

Навремето, като демонтирахме стария мракобесен строй на комунизма, не бяхме достатъчно далновидни да запазим хубавото, да махнем само лошото и да изградим такъв живот, че само да си викаме ХА ТАКА и сами да си завиждаме. Същата работа беше и след 1944: затрихме капитализма и монархо-фашизма, като не запазихме нищо хубоаво от оня отречен строй, ами се увлякохме в култове към личността, концлагери и други укорими социално-политически практики.

При демонтажа е неизбежно да хвърчат много талаш и стружки, но голяма част от хората подлежат на рециклиране като вторични суровини - те могат и трябва да работят за България, когато бъдат надлежно проверени и сертифицирани. Способните хора и калинки не падат от небето.

То отстрани изглежда лесно да назначаваш калинки, а всъщност една качествена калинка при демонтажа изобщо не е за изхвърляне, ако е сгодна, добричка, ококорена и привързана към традиционните ценности.

Затова сега при демонтажа на порочния модел Борисов/Пеевски хората и калинките, служили на престъпния модел, ше се изтръскват и проверяват за търпимост/стабилност.

Председател на Парламентарната комисия за сертифициране на отломките от модела Борисов/Пеевски ще бъде журналистът, преподавател и треньор (според еволюцията на визитките му в сайта на НС) - Владиславв Николов.



Екранни снимки от сайта на НС. В рамките на 24 часа визитката на Николов бе сменена три пъти, като в графата за професия се редуваха различни версии.

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Николов лично ще изтръсква един по един кандидатите за реинтеграция в държавната администрация и схемообразуващите предприятия.

Логиката е, че ако един корумпиран чиновник е натрупал през годините ресурси, а не е изхарчил изцяло награбеното; ако има какво да се изтръска от него, това означава, че човекът гледа сериозно на работата си, не търси схеми тип "вземам парите и бягам", а се стреми към установяване на трайни парични потоци и системи за управление на риска.

Такива човешки ресурси ще получават от Комисията Удостоверение за търпимост и ще им се търси трудоустрояване - кой като особен управител, кой като фикус с особено назначение в министерство или държавна агенция.

Николов се зарече да се държи майчински с всички кандидати, когато ги изтръсква надолу с главата.

"Така ще има и за майките, и за лелите, и за балдъзите. Думам ти дъще, сещай се снахо" - рече многозначително Николов, макар да не можеше да дефинира нито едно от значенията на тази многозначност.

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Разпищоленият генерал Русев пък ще провежда тестове дали кандидатите за реинтеграция в схемите са стабилни: който може да води 10 минути пълноценен диалог в стил "Поручик Ржевски след една седмица в Перник" - стабиуен е и получава печат за стабилност!