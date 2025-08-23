Навършват се 86 години от тайния пакт Хитлер - Сталин

86 години от тайния пакт между СССР и нацистка Германия, известен като Рибентроп - Молотов, се навършват днес. 23 август е и Ден на жертвите на тоталитарните режими - отбелязва се с прояви в европейските държави.

Пактът за ненападение от 1939 г. е сключен в Москва. Сталин присъства лично, подписите са на външния министър на СССР Вячеслав Молотов и германския му колега Йоахим фон Рибентроп, пратен от Хитлер. Към договора има секретен протокол за нови граници в Източна Европа в случай на "териториално и политическо преразпределение". Част от всичко това бе отричано до 1989 г. от СССР. Въобще за договора в страни като България се знаеше откъслечно. Но именно той е база седмица по-късно Германия, а после и Съветите да нахлуят в Полша, "срещайки се" чрез обща граница. На 22 юни 1941 г., когато Германия напада СССР в хода на Втората световна война, договорът става невалиден.

Във връзка с проявите у нас в Монтана е предвидена дискусия за жертвите на комунизма. Пред завършване е и паметник. Възпоменателна церемония ще има и в Кърджали пред паметната плоча на отец Благой Топузлиев, дисидент във времето на соца.