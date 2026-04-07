Най-големите дарения отиват при Пеевски

Днес, 10:08
Трима от първите петима по крупност дарители са предоставили средства на ДПС на Делян Пеевски.
Трима от първите петима по крупност дарители са предоставили средства на ДПС на Делян Пеевски.

ДПС на Делян Пеевски окупира челните места в класирането за най-големи единични дарения във връзка с предизборната кампания. 

Според регистъра на Сметната палата за даренията в предизборната кампания за парламентарните избори на 19 април 2026 г. първите две места вече се държат от Тихомир Андонов, който е дарил 120 000 евро и от Пламен Пейков, който е дал на партията на Пеевски 100 000 евро. 

Третото място в тази класация на богатите дарители е за Васил Георгиев, който е дал на "Прогресивна България" 50 000 евро, но четвърти и пети е Георги Белев, който в два последователни дни е дал на партията на Пеевски две дарения по 40 000, т.е. общо 80 000 евро.

Общо ДПС е събрала парични дарения за 300 000 €. 

За кампанията на Румен Радев (коалиция "Прогресивна България") даренията се увеличават прогресивно и към момента са близо 600 000 евро. За ПБ е характерно по-голям брой дарители с по-ниски суми, докато при ДПС дарителите са малко на брой, но с големи суми.

Общо отчетени дарения от всички партии и коалиции засега са 907 991,71 €.

Още новини по темата

Радев изключи ПП-ДБ като бъдещ коалиционен партньор
07 Апр. 2026

Доган съжалява, че изостави ДПС през 2013 г.
07 Апр. 2026

Във "Възраждане" настояват за свободата да харесват руска дограма
06 Апр. 2026

Даренията за Радев надхвърлиха половин милион евро
04 Апр. 2026

Асен Василев и Димитър Стоянов се счепкаха в Симеоновград
04 Апр. 2026

ЦИК обяви кода на машините за гласуване
03 Апр. 2026

Борисов: Нито с Пеевски, нито с Радев ще се коалирам
03 Апр. 2026

Политиците чакат мнозинство за смяна на ВСС и главния прокурор
03 Апр. 2026

Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
03 Апр. 2026

Радев се зарече да не се коалира с Пеевски и Борисов
02 Апр. 2026

ЦИК въвежда мобилно приложение за проверка на протоколите в СИК
02 Апр. 2026

Изборните правила отвориха ефира за всякакви маргинални партийци
02 Апр. 2026

Шансът за редовно правителство падна с 90%
31 Март 2026

Румен Радев заложи твърдо на Русия
31 Март 2026

