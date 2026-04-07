Най-големите дарения отиват при Пеевски

Трима от първите петима по крупност дарители са предоставили средства на ДПС на Делян Пеевски.

ДПС на Делян Пеевски окупира челните места в класирането за най-големи единични дарения във връзка с предизборната кампания.

Според регистъра на Сметната палата за даренията в предизборната кампания за парламентарните избори на 19 април 2026 г. първите две места вече се държат от Тихомир Андонов, който е дарил 120 000 евро и от Пламен Пейков, който е дал на партията на Пеевски 100 000 евро.

Третото място в тази класация на богатите дарители е за Васил Георгиев, който е дал на "Прогресивна България" 50 000 евро, но четвърти и пети е Георги Белев, който в два последователни дни е дал на партията на Пеевски две дарения по 40 000, т.е. общо 80 000 евро.

Общо ДПС е събрала парични дарения за 300 000 €.

За кампанията на Румен Радев (коалиция "Прогресивна България") даренията се увеличават прогресивно и към момента са близо 600 000 евро. За ПБ е характерно по-голям брой дарители с по-ниски суми, докато при ДПС дарителите са малко на брой, но с големи суми.

Общо отчетени дарения от всички партии и коалиции засега са 907 991,71 €.