"Лаптопи" се превърнаха в "лопати" в писмо до ЦИК

Комична ситуация се разигра на вчерашното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) заради дребна, но забавна печатна грешка в кореспонденцията на органа с частната компания “Сиела Норма”, която се грижи за машинното гласуване . Грешката превърна лаптопи в лопати, както в стария виц, че "не били компютри, а компоти". Случката разказа БТА .

Всичко започва с писмо на комисията до жандармерията, която пази склада, където се съхраняват устройствата. С него комисарите нареждат да бъдат допуснати в склада служители на "Сиела Норма", както и техническо оборудване, което те ще използват.

Росица Матева, зам.-председателят на ЦИК, внезапно отбеляза, че компанията иска да вкара в склада 40 лопати, заедно с баркод четци. Матева настоя да се потърси обяснение от "Сиела Норма" за какво са им дотрябвали лопатите. Тя недоволно отбеляза, че “Сиела Норма” всеки път увеличава количеството и вида на материалите, които внася в склада, като сега сред тях са се озовали и абсурдни предмети, като въпросните лопати.

По-късно шефът на ЦИК Камелия Нейкова съобщи, че фирмата е обяснила, че всъщност иска да внесе лаптопи и баркод четци. Искането за лопатите се оказва плод на печатна грешка. Това развесели Матева, която коментира шеговито, че лопатите са станали лаптопи.

Ангажимент

Комисията няма да допуска масови смени на членове на секционни избирателни комисии (СИК) без законово основание, обеща Нейкова в интервю пред bTV. Тя разказа, че сега ЦИК указва незабавно да се освобождават членове на комисии, които са извършвали нарушения на предишни избори.