ЦИК изтегли номерата на участниците в изборите

На жребий на ЦИК в Народното събрание станаха ясни номерата на бюлетините, с които ще се гласува на изборите на 19 април.
За участие във вота са регистрирани общо 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции.
Ето и пълния списък:
1. Партия “Има такъв народ”
2. Партия “Пряка демокрация”
3. Коалиция “Синя България”
4. Партия МЕЧ
5. Коалиция БСП-ОЛ
6. Партия “Истината и само истината”
7. Коалиция ПП-ДБ
8. Партия “Възраждане”
9. Коалиция “Моя България”
10. Партия “Движение на непартийните кандидати”
11. Коалиция “Алианс за права и свободи“
12. Коалиция “Антикорупционен блок”
13. Партия “Непокорна България”
14. Партия “Величие”
15. Коалиция ГЕРБ-СДС
16. Коалиция “Трети март”
17. Партия ДПС
18. Партия “Нация”
19. Партия “България може”
20. Коалиция “Сияние”
21. Коалиция “Прогресивна България”
22. Партия “Съпротива”