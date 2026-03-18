ЦИК изтегли номерата на участниците в изборите

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

На жребий на ЦИК в Народното събрание станаха ясни номерата на бюлетините, с които ще се гласува на изборите на 19 април.

За участие във вота са регистрирани общо 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции.

Ето и пълния списък:

1. Партия “Има такъв народ”



2. Партия “Пряка демокрация”



3. Коалиция “Синя България”



4. Партия МЕЧ



5. Коалиция БСП-ОЛ



6. Партия “Истината и само истината”



7. Коалиция ПП-ДБ



8. Партия “Възраждане”



9. Коалиция “Моя България”



10. Партия “Движение на непартийните кандидати”



11. Коалиция “Алианс за права и свободи“



12. Коалиция “Антикорупционен блок”



13. Партия “Непокорна България”



14. Партия “Величие”



15. Коалиция ГЕРБ-СДС



16. Коалиция “Трети март”



17. Партия ДПС



18. Партия “Нация”



19. Партия “България може”



20. Коалиция “Сияние”



21. Коалиция “Прогресивна България”



22. Партия “Съпротива”