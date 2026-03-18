ЦИК изтегли номерата на участниците в изборите

Днес, 16:41
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова

На жребий на ЦИК в Народното събрание станаха ясни номерата на бюлетините, с които ще се гласува на изборите на 19 април. 

За участие във вота са регистрирани общо 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции.

 

Ето и пълния списък:

 

1. Партия “Има такъв народ”


2. Партия “Пряка демокрация”


3. Коалиция “Синя България”


4. Партия МЕЧ


5. Коалиция БСП-ОЛ


6. Партия “Истината и само истината”


7. Коалиция ПП-ДБ


8. Партия “Възраждане”


9. Коалиция “Моя България”


10. Партия “Движение на непартийните кандидати”


11. Коалиция “Алианс за права и свободи“


12. Коалиция “Антикорупционен блок”


13. Партия “Непокорна България”


14. Партия “Величие”


15. Коалиция ГЕРБ-СДС


16. Коалиция “Трети март”


17. Партия ДПС


18. Партия “Нация”


19. Партия “България може”


20. Коалиция “Сияние” 


21. Коалиция “Прогресивна България”


22. Партия “Съпротива”

 

Още новини по темата

Обсъжда се нова методика за проверка на машините за гласуване
18 Март 2026

Формацията на Радев пада и се приближава до ГЕРБ
18 Март 2026

Божанов и Атанасов се отказаха от лидерски места за изборите
17 Март 2026

Девет от водачите на ИТН са подсигурени с две листи
17 Март 2026

Шест услуги за изборите могат да бъдат заявявани по електронен път

17 Март 2026

Има данни за използване на социалната система за влияние върху избирателите
17 Март 2026

Борисов се изказа одобрително за листите на Радев
17 Март 2026

Борисов се изправя срещу Радев в София
16 Март 2026

Стефка Костадинова води партията на Пеевски в Пловдив
16 Март 2026

Румен Радев оглави листи в Бургас и 25-и столичен район
16 Март 2026

ЦИК: Заявките за гласуване във Великобритания вече са двойно повече
15 Март 2026

Борисов: Сарафов няма да бъде сменен
14 Март 2026

"Сиела" получи поръчка за 5.4 млн. евро за машинния вот
13 Март 2026

ДПС на Пеевски ухажва турския политически елит
12 Март 2026

