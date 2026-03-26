ЦИК призова партиите да не пращат нарушители за членове на комисии

Обсъждат се варианти с МВнР да се открият максимален брой секции в дипломатическите сгради

Днес, 16:21
Росица Матева демонстрира образец на хартиената бюлетина. Тя няма да се различава от бюлетините, ползвани на предишни избори.
Росица Матева демонстрира образец на хартиената бюлетина. Тя няма да се различава от бюлетините, ползвани на предишни избори.

Няма забрана лица, които са били санкционирани за нарушаване на изборните правила, да бъдат избирани отново за членове на секционни избирателни комисии. Това сподели пред журналисти говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева.

Тя изрази надежда, че политическите сили, които имат правото да излъчват членове на комисии, да не пращат такива хора. Коментарът й дойде след журналистическо питане по темата на редовния брифинг на ЦИК в четвъртък.

Матева демонстрира образец на хартиената бюлетина, която ще се ползва на вота на 19 април. Няма промени в бюлетините, същата остава и процедурата за гласуване с машини.

На брифинга стана въпрос и за гласуването в чужбина, в контекста на промените в Изборния кодекс, които поставиха таван до 20 секции в страните извън ЕС, освен местата за гласуване в дипломатическите и консулските сгради. Матева разказа, че ЦИК обсъжда с външното ни министерство възможността да се отворят в българските представителства в тези страни максималният брой секции, който сградите им могат да поберат. За целта могат да се ползват и сградите на почетните консули.

Още новини по темата

МВР арестува шефа на пощата за Кърджалийска област за изборни заплахи

26 Март 2026

Фенове на Радев са дарили 150 хил. евро

26 Март 2026

Интересът към гласуване в Турция се срина
25 Март 2026

Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
25 Март 2026

София спешно обяви поръчка за изборите
25 Март 2026

Реклама с Владимир Николов ще бъде спряна заради изборите
24 Март 2026

335 евро ще получат шефовете на секционни комисии в чужбина
24 Март 2026

Депутати ветерани останаха извън изборната надпревара
24 Март 2026

Въпреки орязаните секции в чужбина повече българи искат да гласуват
24 Март 2026

Пет формации влизат в следващия парламент
23 Март 2026

Коалицията на Радев ще вземе държавни пари за предизборна реклама
23 Март 2026

Втора агенция даде огромна преднина на Радев пред ГЕРБ
23 Март 2026

ГЕРБ отива на избори със старото си партийно ръководство
22 Март 2026

"Прогресивна България" разчита на кадри на Доган и БСП
22 Март 2026

