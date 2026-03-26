ЦИК призова партиите да не пращат нарушители за членове на комисии

Няма забрана лица, които са били санкционирани за нарушаване на изборните правила, да бъдат избирани отново за членове на секционни избирателни комисии. Това сподели пред журналисти говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева.

Тя изрази надежда, че политическите сили, които имат правото да излъчват членове на комисии, да не пращат такива хора. Коментарът й дойде след журналистическо питане по темата на редовния брифинг на ЦИК в четвъртък.

Матева демонстрира образец на хартиената бюлетина, която ще се ползва на вота на 19 април. Няма промени в бюлетините, същата остава и процедурата за гласуване с машини.

На брифинга стана въпрос и за гласуването в чужбина, в контекста на промените в Изборния кодекс, които поставиха таван до 20 секции в страните извън ЕС, освен местата за гласуване в дипломатическите и консулските сгради. Матева разказа, че ЦИК обсъжда с външното ни министерство възможността да се отворят в българските представителства в тези страни максималният брой секции, който сградите им могат да поберат. За целта могат да се ползват и сградите на почетните консули.