335 евро ще получат шефовете на секционни комисии в чужбина

Илияна Димитрова Възнаграждението, определено днес, ще се изплаща еднократно на членовете на комисиите.

Повече пари в сравнение с предните избори ще получат за труда си членовете на секционните избирателни комисии в чужбина за вота на 19 април, след като днес Централната избирателна комисия (РИК) одобри размера на еднократното възнаграждение, което те ще получат.

На председател на комисия са определени 335 евро, докато за вота на 27 октомври 2024 г. бяха 250 евро; на заместника му и секретаря на комисията – 300 евро сега при 225 евро преди; на членовете – по 260 евро сега при 195 евро преди.

Решението се изпраща на министъра на външните работи, през чието ведомство ще премине изплащането на възнагражденията.