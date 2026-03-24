Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

335 евро ще получат шефовете на секционни комисии в чужбина

ЦИК повиши еднократните възнаграждения и на останалите членове на СИК

Илияна Димитрова
Възнаграждението, определено днес, ще се изплаща еднократно на членовете на комисиите.

Повече пари в сравнение с предните избори ще получат за труда си членовете на секционните избирателни комисии в чужбина за вота на 19 април, след като днес Централната избирателна комисия (РИК) одобри размера на еднократното възнаграждение, което те ще получат.

На председател на комисия са определени 335 евро, докато за вота на 27 октомври 2024 г. бяха 250 евро; на заместника му и секретаря на комисията – 300 евро сега при 225 евро преди; на членовете – по 260 евро сега при 195 евро преди.

Решението се изпраща на министъра на външните работи, през чието ведомство ще премине изплащането на възнагражденията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦИК, парламентарни избори 2026, секционни избирателни комисии, гласуване в чужбина

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?