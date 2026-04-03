Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦИК обяви кода на машините за гласуване

В чужбина ще се гласува с устройствата в 129 избирателни секции

03 Апр. 2026
Илияна Димитрова

Извън страната ще се гласува с машини в 129 секции, съобщи председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова. Най-късно до 9 април трябва да е приключила проверката на устройствата и те да са готови за транспортиране.

Нейкова говори пред журналисти в Министерството на електронното управление, където по-рано днес беше генериран т.нар. хеш код. В изборния ден секционните комисии трябва да отпечатат този код и да го поставят на видно място в избирателните секции.

Хеш кодът трябва да фигурира на всяка една бюлетина, отпечатана от машините при гласуване, и да съвпада с предварително обявения от секционната комисия. Това е мярка, която гарантира на избирателите, че устройствата, с които гласуват, ползват проверен софтуер.

Хеш кодът е: 9E B8 B9 09 CB 02 59 80 2B C1 ED 66 D5 EF A0 76 A4 CA 9C 18 E6 C6 86 A5 9B DF 81 B2 13 73 30 10.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦИК, машинно гласуване, хеш код, парламентарни избори 2026

Още новини по темата

Даренията за Радев надхвърлиха половин милион евро
04 Апр. 2026

Асен Василев и Димитър Стоянов се счепкаха в Симеоновград
04 Апр. 2026

Борисов: Нито с Пеевски, нито с Радев ще се коалирам
03 Апр. 2026

Политиците чакат мнозинство за смяна на ВСС и главния прокурор
03 Апр. 2026

Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
03 Апр. 2026

Радев се зарече да не се коалира с Пеевски и Борисов
02 Апр. 2026

ЦИК въвежда мобилно приложение за проверка на протоколите в СИК
02 Апр. 2026

Изборните правила отвориха ефира за всякакви маргинални партийци
02 Апр. 2026

Шансът за редовно правителство падна с 90%
31 Март 2026

Румен Радев заложи твърдо на Русия
31 Март 2026

ДПС иска да знае всички лични контакти на премиера с ПП-ДБ
31 Март 2026

Служебното правителство отпусна 400 хил. евро за паравани за гласуване
30 Март 2026

7 пъти по-малко секции в Турция ще има за вота на 19 април
28 Март 2026

Асен Василев обяви Румен Радев за "страхлив лицемер"
28 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?