ЦИК обяви кода на машините за гласуване

Извън страната ще се гласува с машини в 129 секции, съобщи председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова. Най-късно до 9 април трябва да е приключила проверката на устройствата и те да са готови за транспортиране.

Нейкова говори пред журналисти в Министерството на електронното управление, където по-рано днес беше генериран т.нар. хеш код. В изборния ден секционните комисии трябва да отпечатат този код и да го поставят на видно място в избирателните секции.

Хеш кодът трябва да фигурира на всяка една бюлетина, отпечатана от машините при гласуване, и да съвпада с предварително обявения от секционната комисия. Това е мярка, която гарантира на избирателите, че устройствата, с които гласуват, ползват проверен софтуер.

Хеш кодът е: 9E B8 B9 09 CB 02 59 80 2B C1 ED 66 D5 EF A0 76 A4 CA 9C 18 E6 C6 86 A5 9B DF 81 B2 13 73 30 10.