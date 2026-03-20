ЦИК отстрани македонски гражданин от изборите

С решение от 19 март Централната избирателна комисия (ЦИК) е заличила регистрацията за изборите на кандидат-депутата от "Възраждане" Зоран Мърсески. Причината е, че Мърсески, който е гражданин на Северна Македония, е с настоящ адрес в западната ни съседка.

Конституцията позволява за депутат да бъде избран човек с двойно гражданство, но при условие, че е живял последните 18 месеца в България. Проверка на ГД ГРАО е установила, че Мърсески разполага с постоянен адрес у нас, но към 19 октомври 2024 г. настоящият му адрес е в Северна Македония, като не е променян от 7 юли 2020 г. Иначе казано, той не отговаря на условието за уседналост.

Затова ЦИК заличава регистрацията му на кандидат в 23-ти столичен избирателен район.