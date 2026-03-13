"Сиела" получи поръчка за 5.4 млн. евро за машинния вот

Илияна Димитрова В дейностите по поръчката влизат профилактика на устройствата, инсталиране на софтуер, техническо обслужване, транспорт и логистика.

Фирмата "Сиела Норма" е била определена за изпълнител на обществена поръчка за осигуряване на машинното гласуване, възложена от Централната избирателна комисия (ЦИК). Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 4 470 128 евро без включен ДДС или 5 364 153,60 евро с данъка.

В дейностите, които трябва да извършва компанията за предстоящите избори на 19 април, влизат профилактика на устройствата, инсталиране на софтуер, техническо обслужване, транспорт и логистика.

Всичко това "Сиела Норма" е правила многократно и преди. Тъй като ЦИК така и не разви собствен капацитет да се грижи за машинния вот, а други възможни изпълнители няма, подобни поръчки, които се възлагат за всеки вот, неизменно отиват в тази фирма.