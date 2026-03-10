Медия без
България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток

Днес, 20:37
БГНЕС

България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток на фона на кризата там. Това стана ясно на заключителния брифинг в рамките на операция „Искрена грижа” по евакуация на български граждани от районите на конфликта, предава "Нова телевизия".

„На този етап решението е да няма откриване на секции, тъй като считаме, че ще бъде застрашен животът на хората”, заяви служебният външен министър Надежда Нейнски.

„Струпването на групи винаги може да бъде обект и на терористично нападение включително. Ще следим ситуацията. Тя е особено динамична, но на този етап смятаме, че не може интересът за изборите да бъде превишаващ тревогата за сигурността на хората там”, каза Нейнски.

