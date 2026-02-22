Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦИК вдигна рязко възнагражденията за изборните комисии

Днес, 07:40

По-високи възнаграждения ще получат членовете на районните и секционните избирателни комисии на предсрочните парламентарни избори на 19 април, реши Централната избирателна комисия. Увеличението засяга както месечните възнаграждения на районните комисии, така и еднократните плащания за членовете на секционните комисии. Сумите са значително по-високи спрямо последните избори през октомври 2024 г.

Председателите на районни избирателни комисии в райони с над 400 секции ще получават по 1470 евро месечно, а в по-малките райони – 1352 евро. Заместник-председателите и секретарите ще взимат до 1397 евро, а членовете – до 1327 евро. Това означава увеличение с до 355 евро месечно за някои позиции. Новите възнаграждения ще се изплащат за периода от 28 февруари до 3 май 2026 г.

Членовете на секционните комисии също ще получат по-високи суми. Председателите ще получат еднократно 185 евро, заместник-председателите и секретарите - по 170 евро, а членовете - по 156 евро. Увеличението е с между 36 и 45 евро спрямо предходния парламентарен вот.

Служебният финансов министър Георги Клисурски съобщи, че Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите през следващата седмица. Междувременно служебният премиер Андрей Гюров подчерта, че ще бъде поставен акцент върху подготовката на членовете на секционните комисии, за да се гарантира коректното отчитане на резултатите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламентарни избори 2026

Още новини по темата

Новият избирателен район "Чужбина" вече е факт
20 Февр. 2026

Премиерът и ЦИК въвеждат изпити за изборните комисии
20 Февр. 2026

Хронограма за изборите за народни представители на 19 април 2026 г.
19 Февр. 2026

5.4 млн. евро е заделила ЦИК за поддръжката на машинния вот
19 Февр. 2026

Разнобой в БСП провали промените в Изборния кодекс
22 Яну. 2026

ПП-ДБ заплаши Борисов и Пеевски с "юмрука на протеста"
21 Яну. 2026

С 13-часово заседание властта наложи скенерите за бюлетини
21 Яну. 2026

В НС пренаписват Изборния кодекс на нощно заседание
20 Яну. 2026

Румен Радев подаде оставка като президент

19 Яну. 2026

И ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му
10 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?