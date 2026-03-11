В НС намесиха Илон Мъск в машинното гласуване

Безполезно, в голяма степен, изслушване беше проведено днес в парламента на министъра на електронното управление Георги Шарков и членовете на Централната избирателна комисия (ЦИК). На изслушването, поискано от "Възраждане", депутатите се включиха неподготвени, задаваха въпроси, на които отговорите могат да бъдат намерени в Изборния кодекс, и като цяло оставиха впечатление, че не знаят какво да питат.

Особено озадачаващо беше намесването на името на американския бизнесмен и бивш участник в правителството на САЩ Илон Мъск. От ДПС поне двукратно го споменаха, като твърдяха, че според Мъск използваните в България машини за гласуване, произведени от компанията "Смартматик", са използвани за изборни манипулации. Депутатите на Делян Пеевски цитираха и данни, получени от ЦИК, че от 2019 г. насам постоянно е имало присъствие на двама-трима венецуелски граждани, участвали като представители на компанията при подготовката на машинния вот, като ги нарекоха "хора на Мадуро" (бившият президент на Венецуела - бел.а.).

Шарков определи твърденията за манипулиране на машините като инсинуации, за които няма никакви доказателства. Той заяви, че самият Мъск не е твърдял подобно нещо и посъветва политиците от ДПС да прочетат внимателно изявленията на бизнесмена. Министърът трябваше да се обяснява по искане на ДПС и за срещите си с неправителствени организации и политици от ПП-ДБ до момента. Той обясни, че няколко пъти е разговарял с Обществения съвет към ЦИК, имал е една среща с Божидар Божанов от ПП-ДБ, свързана с техническата страна на изборите, а от януари насам няма срещи с политиците от обединението.

Георги Кръстев от ГЕРБ го обвини, че след като се срещал с Обществения съвет, това означава, че се е срещал с "Цицерон", както той нарече подалия оставка вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков. Станислав Балабанов от ИТН попита дали синът на Шарков е наследил столичния кмет Васил Терзиев във фондацията "Академия Телериг". Министърът обясни, че Терзиев е продал фирма със същото наименование и не е имал участие във фондацията.

Депутатите питаха за назначаването на секционните комисии, за тестването на машините за гласуване, за ролята на държавното дружество "Информационно обслужване". От ЦИК обясниха, че са се постарали да укажат в какви случаи могат да се заменят членове на комисии, за да се предотвратят хилядите замени на такива членове, които партиите и коалициите правят в нарушение на закона непосредствено преди изборите. Комисарите призовават политиците да не предлагат за секционните комисии хора, които преди са били замесени в нарушения.

ЦИК се опитва да опрости попълването на изборните протоколи, като промени визуалното му оформление и даже предвижда възнаграждение за тези комисии, които ги попълват без грешки. Промени са планирани в обученията на комисиите - на по-малки групи и с повече практически тестове на уменията на членовете им.

Шарков обеща да се тестват машините, за да се разбере причината устройствата да отпечатват бели или непълни бюлетини (това е системен проблем, за който досега няма единно обяснение - бел.а.). Той увери, че машините се тестват за техническата им изправност, въпреки че гаранцията им е изтекла, и до секциите ще стигнат само устройства, които са годни за употреба. Що се отнася до "Информационно обслужване", министърът посочи, че работата на дружеството е одитирано многократно, и напомни, че в Изборния кодекс е записано, че тази фирма извършва компютърната обработка на изборните резултати по изисквания, определени от ЦИК.