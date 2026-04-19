Машинното гласуване блокира на места в страната

До обяд е имало 36 машини, гласуването с които е било прекратено, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на обедния си брифинг. Най-много са в Хасково – 4, в Бургас – 3, във Велико Търново – 3, в Пазарджик – 3.

Сред основните причини са повреден принтер и нестартиращ екран; във Варна и Ловеч не използваха по една машина заради счупено капаче на отделението, в което се намират флаш паметите. За две от машините не са били открити смарт картите, което Матева определи като странно, тъй като в предизборния ден би трябвало секционните комисии да са стартирали машините за проверка. Тя напомни, че на предни избори изчезнали карти са се оказали в чантата на председател на комисия.

Едва около 0,5% от машините за гласуване са дали грешка в началото на изборния ден, съобщиха от Министерството на електронното управление, след като са проверени всички сигнали, постъпили чрез областните управители. Към 12:30 ч. проблеми са отчетени при 74 от общо 9354 машини в страната. Според ведомството това е минимален дял, който не влияе съществено на изборния процес.

Има множество сигнали за нарушения, включително за това, че секционни комисии не поставят печат на машинните бюлетини. По-рано днес, при сигнал от избирател за такъв случай, ЦИК реши, че подадената без печат бюлетина ще бъде зачетена за действителна, въпреки пропуска на секционната комисия. От различни места сигнализират също за това, че членове на комисии приканват граждани да гласуват с хартия с аргумента, че е голяма опашката за машината. Това е практика, която ЦИК критикува, тъй като избирателите имат право да решат кой метод на гласуване да използват.

На журналистически въпрос за сигнали от Варна и Бургас, че техници са влизали в секции, за да извадят батериите на машините, Матева потвърди. Действително се е оказало, че частната фирма "Сиела Норма" е инструктирала свои техници да вадят изтощени батерии, при положение, че им е позволено да се намесват, само ако секционните комисии имат проблем с устройствата и поискат помощ. Самата ЦИК не е била уведомена предварително за тези действия. "Да влизат техници в секционните комисии, да предприемат каквито и да е действия спрямо машините по указания на "Сиела Норма", е недопустимо", отсече Матева. ЦИК е поискала детайлна информация от фирмата в кои секции е станало това.

Бяха отчетени и случаи, при които на машинните бюлетини се отпечатват стари дата и час. От министерството на електронното управление увериха, че техниците на "Сиела Норма" "обхождат своевременно всички машини и сверяват наново датата и часа", като този проблем не е причина за изтегляне на устройствата от изборите, тъй като те остават годни за гласуване. Ведомството не е коментирало случая с извадените от техниците батерии.

Информации от страната

На територията на цялата РИК- Варна над 50 машини са дали дефект малко след старта на изборния ден.

В област Стара Загора председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Теодора Крумова твърдеше пред БТА, че имат много проблеми с машините. "Всички секции са отворили навреме и комисиите се опитват да работят, но машините масово дефектират и не пускат бюлетини", каза Крумова. По думите ѝ това важи за секции не само в община Стара Загора, но и в цялата област.

В началото на деня възникна технически проблем и в секция № 67 в Бургас, където според комисията машината не е била включена към електрозахранването и е работила на батерия. Това доведе до напрежение сред част от гласоподавателите, които не успяха да упражнят вота си машинно и се наложи да преминат към гласуване с хартиена бюлетина.

Проблеми с машините има и в Благоевград, но към момента РИК не е съобщил официално точната бройка на устройствата, които не функционират правилно. Според предварителната информация – част от машините не отпечатват разписки, при други разписки има, но датата на тях не съвпада с днешната - споменатият по-горе случай, който според ЦИК не представлява проблем.

Над 20 сигнала за нередности с устройствата за машинно гласуване са постъпили в Районната избирателна комисия в Ямбол, съобщи председателят на РИК. Машинното гласуване е окончателно прекратено само в една секция – в Стралджа, където устройството не е проработило още при тестовете. Така секциите с машинен вот в областта са 154. Проблем има и в секция в село Малък манастир, община Елхово, където машината не отпечатва начален отчет и се очаква решение дали да се премине изцяло към хартиено гласуване. В останалите секции затрудненията са отстранени след намеса на техници и устройствата вече работят нормално.

В две секции - в Ловеч и Троян - е преустановено гласуването с машини, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч Росица Димитрова. По думите ѝ причината са непреодолими обстоятелства. Димитрова не уточни точните причини за преустановяване на машинното гласуване.

Районната избирателна комисия в Добрич преустанови машинното гласуване в секция в община Шабла заради техническа повреда в устройството за вот.

Районната избирателна комисия в Смолян реши да бъде преустановено машинното гласуване в 10-а секция в Смолян, помещаваща се в Спортната зала. Гласуването в секция №223100010 в Смолян да продължи с хартиени бюлетини, гласи решението на РИК. Това е втори случай на прекратяване на машинното гласуване в 22-ри МИР – Смолян, след като в началото на изборния ден бе установено, че машината в 1-ва секция в Мадан изобщо не е стартирала.