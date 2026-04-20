Поколението Z избра най-масово партията на Радев

Поколението джен-зи е дало доверието си преимуществено на големия победител на изборите - партия “Прогресивна България”. 38,4% от общия брой гласували на възраст 18-29 години са пуснали бюлетина за партията на Румен Радев. Втората по популярност коалиция сред младите - ПП-ДБ, е получила 20,5% от гласовете в тази възрастова група. ГЕРБ-СДС не се припознават активно от младите - 8,6% от тази възрастова група е гласувала за партията на Бойко Борисов.

Това показват демографските профили на социологическа агенция “Тренд” на база обработените данни от екзитполовете.

Подкрепата за “Прогресивна България” в различните възрастови групи е разпределена равномерно, като в групата на гласувалите за партията най-голям е делът на хората на възраст 40-49 години - 21% от гласовете.

БСП-ОЛ е загубила най-голям дял от гласоподавателите си заради отлив на гласове към “Прогресивна България”. 52,7% от гласувалите за БСП-ОЛ на предходния парламентарен вот са преминали към Радев. Към Радев са прелели и 51,4% от гласовете на хората, гласували през 2024 за “Има такъв народ”, както и 44,7% от хората, подкрепили тогава “Възраждане”. Голям отлив към “Прогресивна България” има и при ПП–ДБ - 36,4% от гласувалите през 2024 за десните са завили към Радев, както и 27,9% от гласувалите за ГЕРБ-СДС. Над една четвърт (28,7%) от всички гласували български турци са подали гласа си за „Прогресивна България".

Сериозното разместване на политическия терен е резултат от взети в последния момент решения на много голям дял от гласоподавателите, потвърждават данните на “Тренд”.

Едва 63,1% от гласувалите на предсрочните парламентарни избори са избрали за кого да дадат гласа си преди кампанията. Много голям дял от гласувалите са решили в последния момент - 7.8% заявяват, че са решили в последните няколко дни, а цели 6.9% са взели решение в деня на вота. Прави впечатление, че близо една четвърт (24%) от всички гласували за формацията на Румен Радев са решили за кого да гласуват по време на кампанията, което е и най-високият дял в сравнение с останалите парламентарно представени партии и коалиции.

МЛАДИ ЕЛЕКТОРАТИ

ПП-ДБ е коалицията с най-млад електорат сред парламентарно представените формации, като 40% от всички гласували за тях са под 40 години. Единствено МЕЧ разполага с по-млад електорат, като при тях 45% от гласувалите за тях са под 40 години.

Как са гласували анкетираните в сравнение с парламентарния вот през 2024 г. - данните се четат хоризонтално.

Разпределение на гласовете по възрастови групи - данните се четат хоризонтално.