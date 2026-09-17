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Софийският маратон ще бъде с рекорден брой участници

Над 1400 души от чужбина вече са се регистрирали за бягането на 11 октомври

Днес, 12:30
43-ото издание на маратона на София ще бъде и най-масовото до момента.
Илияна Кирилова
43-ото издание на маратона на София ще бъде и най-масовото до момента.

Рекордните над 10 600 участници вече са регистрирани за 43-ото издание на маратона на София. Това ще превърне тазгодишното състезание в най-мащабното до момента. Квотите за класическата дистанция от 42.195 км и полумаратона (21 км) бяха изчерпани 10 дни преди края на редовната регистрация, която по регламент приключва на 20 септември.

Заради големия интерес организаторите от асоциация "Спорт в свободното време" осигуриха допълнителна квота от 100 номера за маратона и още 500 за полумаратона. Регистрацията за дистанциите от 10 и 5 км, както и за щафетата 2х21 км ще продължи до края на септември или до изчерпване на съответните квоти. Актуалният брой свободни места може да бъде проследен на официалната страница за регистрация: sofiamarathon.bg/bg/registration/.

Стартовете на късите дистанции 5 км и 10 км са предвидени за 10 октомври (събота), а участниците в класическия маратон, полумаратона и щафетата 2х21 км ще бягат на 11 октомври (неделя). 

Прави впечатление и големият интерес от чужбина. Над 1400 бегачи от 65 държави вече са заявили участие в състезанието, което е резултат от целенасочената международна кампания и отварянето на регистрацията още в началото на годината.

За трета поредна година бягането на участниците ще бъде съпътствано от музикална програма на няколко сцени, разположени на ключови точки по трасето. Те ще бъдат в близост до подкрепителните пунктове, превръщайки маршрута не само в спортно предизвикателство, но и в празник за публиката.

Информация за актуалното трасе и културната програма ще бъде публикувана съвсем скоро.

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Софийски маратон

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