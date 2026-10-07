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Софийският маратон затваря за два дни множество улици

Заради мащабното спортно събитие десетки линии на градския транспорт ще бъдат с променен маршрут

Днес, 06:10
Миналата година в различните дистанции участваха над 8000 бегачи от 66 държави, тази година са над 12 000 от 70 страни.
sofiamarathon
Миналата година в различните дистанции участваха над 8000 бегачи от 66 държави, тази година са над 12 000 от 70 страни.

Най-масовото спортно събитие в България - Софийският маратон, ще затвори множество улици и булеварди в столицата и ще промени маршрутите на десетки превозни средства от градския транспорт през целия предстоящ уикенд.

Състезанието ще бъде с рекордните над 12 000 участници, 5000 от които ще се състезават в неделя на класическата маратонска дистанция от 42.195 км и на полумаратон (21 км). Останалите желаещи ще бягат в събота на късите маршрути от 5 и 10 км.

А промените и ограниченията започнаха още вчера - със забраната за паркиране на пл. „Княз Александър I“ пред Националната художествена галерия (НХГ).

 

Сериозните рестрикции почват от тази вечер

От 20:00 ч. днес до 18:00 ч. в неделя (11 октомври) ще бъде забранено влизането на автомобили по бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и ул. „Г. С. Раковски“.

В събота  от 07:00 до 13:00 ч. ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км. Стартът е в 9:30 ч. пред НХГ, а маршрутът (където ще е затворено за движение) ще е по бул. „Княгиня Мария Луиза“, пл. „Лъвов мост“, пл. „Света Неделя“, бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, ул. „Оборище“ и района на храм „Св. Александър Невски“, с финал на пл. „Княз Александър I“.

Най-големите ограничения ще са в неделя, когато са полумаратонът и маратонът. От 7:00 до 15:30 ч. ще бъде забранено движението по улиците, по които минава трасето. А маршрутът е със старт НХГ, към бул. „Тодор Александров“ чак до ж.к. „Люлин“ - до бул. „Д-р Петър Дертлиев“, след което бегачите ще се връщат към центъра. По-натам ще се минава през пл. „Света Неделя“, бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“, по бул. „Васил Левски“ и бул. „Дондуков“ до моста „Чавдар“, с обръщане в района на ул. „Тодорини кукли“. И отново обратно към центъра - през бул. „Дондуков“, бул. „Васил Левски“, ул. „Оборище“, храм „Св. Александър Невски“ и пл. „Народно събрание“, преди финала отново на пл. „Княз Александър I“.

Освен това Столична община предупреди, че забраната по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Княз Александър I“ ще остане в сила чак до 18:00 ч. в неделя.

 

Промени в маршрутите на градския транспорт 

Десетки линии от наземния транспорт ще търпят корекции и изместване на спирките. Още от тази вечер до неделя ще има изменения в линиите, обслужващи нощния транспорт - N1, N2, N3, N4.

В събота промените ще засегнат тролейбуси с номера 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 11; трамваи 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 11; и автобуси 9, 20, 21, 22, 78, 85, 213, 280, 285, 305, 404, 413 и Х43.

В неделя корекциите са по още повече линии: тролейбуси 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11; трамваи 4, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 27; и автобуси 3ТМ, 9, 11, 20, 21, 22, 42, 56, 60, 74, 77, 78, 79, 83, 85, 120, 213, 280, 285, 305, 310, 404, 413 и Х43.

Пълните промени на маршрутите и изместванията на спирки може да се видят ТУК.

 

По 3000 евро за победителите

43-тото издание на Софийския маратон ще отбележи третия пореден път, в който състезанията ще са в два дни - в събота късите дистанции за любителите, а в неделя маратон и полумаратон за големите награди от призовия фонд в размер над €30 000.

Победителите на класическите 42.195 км при мъжете и жените ще получат премия от €3000, а подгласниците им в призовите тройки - €2000 и €1500. За полумаратона първото място носи €700, второто и третото - €500 и €300. Награди ще има дори и за любителските 10 км - 300, 200 и 150 евро, както и за победителите във възрастовите групи за ветерани (40-49, 50-59 и над 60 г).

Предвидени са и специални бонуси за елитните атлети при слизане под 2:13:00 ч. при мъжете и под 2:33:00 ч. при жените. Иначе рекордите на маратона в София са съответно 2:12:12 ч. (на кениеца Матю Киплагат през 2023 г.) и 2:33:08 ч. (на кенийката Челангат Санг от миналата година).

Главният организатор Анатоли Илиев съобщи, че маратонът ще бъде открит от спортния министър Енчо Керязов, а заедно с него се очакват общо осем министри.

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